Bitcoin und Altcoins legen deutlich zu. Auslöser sind Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt und sinkende Ölpreise.

Der Bitcoin-Kurs meldet sich zurück: In den letzten 24 Stunden ist BTC um fast fünf Prozent gestiegen. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt die Krypto-Leitwährung bei 67.000 US-Dollar. Auch Ethereum und Co. profitieren von dieser Rallye. ETH steigt sogar zweistellig, um zehn Prozent auf 1.840 US-Dollar.

Grund dafür ist das Aufatmen im Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump sieht Anzeichen für eine Entspannung auf einer der wichtigsten Ölhandelsrouten der Welt. Hintergrund sind Details einer geplanten Waffenruhe mit dem Iran.

Trump meldet Bewegung auf Ölroute

Auf Truth Social schreibt Trump, dass wieder mehr Schiffe die Straße von Hormus verlassen. “Schiffe setzen sich in Bewegung, viele von ihnen mit Öl beladen und auf dem Weg aus der Straße von Hormus”, erklärt der US-Präsident. Die südliche Route bezeichnete Trump als “sicher, geschützt und frei von Gefahren”. In der Folge ist der Ölpreis wieder deutlich gesunken.

Sinkende Ölpreise verringern den Druck auf die US-Notenbank. Laut CME FedWatch preisen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 97 Prozent ein, dass die Fed die Zinsen in dieser Woche unverändert lässt. Sollte die Entspannung am Energiemarkt anhalten, könnte das die Liquiditätslage für Bitcoin und Altcoins weiter verbessern.

Öl sinkt wieder I Quelle: tradingeconomics

Kehrt die Stimmung am Krypto-Markt zurück?

Mit dem Steigen der Kurse verbessert sich auch die Stimmung am Gesamtmarkt. Laut dem Fear & Greed Index ist der Wert auf 26 gestiegen. Zum Vergleich: Noch letzte Woche lag dieser Wert bei 15.

Wer sich mit Bitcoin oder Ethereum eindecken will, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Dennoch sind viele Investoren noch unsicher – das liegt unter anderem am SpaceX IPO, das vergangenen Freitag vollzogen wurde. Welche Auswirkungen der Börsengang auf Bitcoin hat und wie Experten den SpaceX-IPO bewerten, lest ihr hier: SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet.