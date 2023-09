58 Millionen Spieler weltweit, ein Katalog von hunderten Games und bald auch: Kryptowährungen? Neue Leaks zeigen: Microsoft plant scheinbar, die nächste Xbox mit Support für Bitcoin und Co. auszuliefern. Das berichtet Forbes. Die Leaks wurden im Zuge eines Gerichtsprozesses enthüllt und sind authentisch. Dennoch sind sie mit Vorsicht zu genießen. Xbox-Chef Phil Spencer erklärte dazu auf Twitter:

Es ist hart, dass die Arbeit unseres Teams auf diese Weise geteilt wird, weil sich so viel verändert hat und es so viel gibt, worüber wir uns jetzt und in Zukunft freuen können. Wir werden die wirklichen Pläne teilen, wenn wir bereit sind. Phil Spencer, Twitter

Microsoft und Blockchain, bisher eine schwierige Liaison: Bill Gates hat für Kryptowährungen nichts übrig – außer Verachtung. Und auch Phil Spencer äußerte sich in der Vergangenheit über Krypto sehr verhalten. Play-To-Earn-Games und NFTs? Für ihn seit jeher und bis heute: vor allem Spekulation und Ausbeutung. Damit liegt er auf Linie mit dem Gros der Branche: Minecraft verbot kürzlich das Schürfen von Bitcoin im Spiel. Einige der Entwickler unterschrieben eine Petition gegen NFTs. Bei Ubisoft gingen sie gegen Pläne ihrer Bosse auf die Barrikaden (“Fuck Management”). Wer Kryptopläne sät, erntet in der Branche meist: kolossale Shitstorms von allen Seiten.

Doch es zeichnet sich ein vorsichtiger Wandel ab. Electronic Arts will angeblich NFTs in seine Sportspiele (“Fifa”) integrieren. Zynga (“Farmville”) arbeitet an einem Web3-Handyspiel. Sony (“Playstation”) werkelt an einer eigenen Blockchain, nennt sie die “Grundlage für die digitale Zukunft”.

Square Enix setzt voll auf Krypto

Und Square Enix, einer der größten Videospielkonzerne der Welt (u.a. “Kingdom of Hearts”, “Final Fantasy”) baut seit Monaten sogar sein Geschäftsmodell auf Blockchain, Metaverse und NFTs um. Dafür verkaufte man letztes Jahr fast 50 Spielemarken, darunter das legendäre “Tomb Raider”. Eine Web3-Spieleplattform und erste Blockchain-Games sollen 2024 veröffentlicht werden.

Würde Microsoft den Schritt tatsächlich wagen, wäre das ein massives Signal an die Branche – und ein Ritterschlag für Krypto. Die Antwort von Phil Spencer auf die Leaks suggeriert, dass sich die Pläne bezüglich des Themas auch noch ändern können – oder bereits haben. Die nächste Xbox-Generation soll erst 2028 kommen.

Ob man Bitcoin, NFTs und Co. dann darauf findet, hängt entscheidend davon ab, ob es der Konkurrenz gelingt, die Akzeptanz für Krypto im Gaming zu steigern. Und damit an einer Frage: Dient die Technologie nur der Spekulation und Bereicherung oder fördert sie tatsächlich den Spaß? Bisher fehlt der Beweis dafür noch.