In diesem Artikel erfährst du:
- Wer Larry Fink ist und wie er zum mächtigsten Vermögensverwalter der Welt wurde
- Wie BlackRock aus einer Fehleinschätzung heraus gegründet wurde
- Wann sich Finks Haltung zu Bitcoin wandelte
- Warum Larry Finks Wort für Märkte und Anleger weltweit eine so große Rolle spielt
BlackRock-CEO Larry Fink ist eine der einflussreichsten Figuren in der Finanzwelt. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Investmentbranche geprägt: mit Visionen, Erfolgen, aber auch Niederlagen. Heute ist er nicht nur das Gesicht seiner Firma, die rund zehn Billionen US-Dollar verwaltet, sondern auch ein Mann, dessen Meinungen Märkte bewegen. Besonders spannend: Fink, der lange Zeit als Bitcoin-Skeptiker galt, ist inzwischen Befürworter des “digitalen Goldes”. Und ausgerechnet BlackRock hat mit seinem Bitcoin-Spot-ETF enorme Erfolge feiern können – ein Wendepunkt, der viel über Finks Macht und den Status von Bitcoin verrät.
