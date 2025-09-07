App herunterladen
BlackRock, Bitcoin und die Kehrtwende Larry Fink im Porträt: Vom Kritiker zum Bitcoin-Befürworter

Larry Fink prägte mit BlackRock die Finanzwelt wie kaum ein anderer. Sein Sinneswandel bei Bitcoin, vom Vorwurf der Geldwäsche zum Launch von Spot-ETFs, zeigt, wie sehr sich die Sicht auf digitale Assets geändert hat. Ein Porträt.

Josip Filipovic
Larry Fink

Beitragsbild: picture alliance

 | Larry Fink ist Chairman und CEO von Blackrock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wer Larry Fink ist und wie er zum mächtigsten Vermögensverwalter der Welt wurde
  • Wie BlackRock aus einer Fehleinschätzung heraus gegründet wurde
  • Wann sich Finks Haltung zu Bitcoin wandelte
  • Warum Larry Finks Wort für Märkte und Anleger weltweit eine so große Rolle spielt

BlackRock-CEO Larry Fink ist eine der einflussreichsten Figuren in der Finanzwelt. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Investmentbranche geprägt: mit Visionen, Erfolgen, aber auch Niederlagen. Heute ist er nicht nur das Gesicht seiner Firma, die rund zehn Billionen US-Dollar verwaltet, sondern auch ein Mann, dessen Meinungen Märkte bewegen. Besonders spannend: Fink, der lange Zeit als Bitcoin-Skeptiker galt, ist inzwischen Befürworter des “digitalen Goldes”. Und ausgerechnet BlackRock hat mit seinem Bitcoin-Spot-ETF enorme Erfolge feiern können – ein Wendepunkt, der viel über Finks Macht und den Status von Bitcoin verrät.

Das könnte dich auch interessieren