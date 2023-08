Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, DeFi und Co. kompakt im Überblick.

Kein Ende in Sicht? SEC geht gegen Ripple in Berufung

Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein: Nachdem Ripple einen Etappensieg im Prozess um seinen Token XRP erzielen konnte, geht die US-Börsenaufsicht SEC nun in Berufung. Das Ziel lautet noch immer, XRP als Wertpapier einzustufen. Aber auch Ripple kann gegen den Schritt der SEC Einspruch einlegen.

Krypto und Fußball: Eintracht Frankfurt tokenisiert Stadionsitze

Aus alt mach neu: Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Sitzplätze im Deutsche Bank Park ausgetauscht – und die alten auf der Polygon-Blockchain tokenisiert. Dabei existiert jeder Sitz nur ein einziges Mal auf der Polygon-Blockchain. Gemeinsam mit der Digitaltochter EintrachtTech schraubt man an Innovationen und neuen, digitalen Geschäftsfeldern.

Ein Gamechanger? Erster europäischer Bitcoin ETF geht an den Start

Der erste europäische Bitcoin Spot ETF sorgt für Verwirrung: Der Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) bildet den Bitcoin-Kurs ab und richtet sich an institutionelle Investor:innen, die an BTC teilhaben wollen, ohne physische Coins zu halten. Gelistet ist der ETF an der Euronext in Amsterdam. Herausgeberin ist die Jacobi Asset Management, eine Offshore-Vermögensgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Der Clou: Die Ärmelkanalinsel ist kein Mitglied der EU, muss also ihre strengen Finanzvorschriften nicht befolgen.

Mission DOGE-1: Diese SpaceX-Rakete fliegt mit Dogecoin zum Mond

Der erste mit einem Hundetoken finanzierte Mondflug: Die Mission DOGE-1 soll Mitte November stattfinden und eine Rakete zum Mond schicken. Das Vorhaben wurde bereits 2021 von Elon Musk ins Leben gerufen, soll dieses Jahr nun abr umgesetzt werden. Die Mission zielt darauf ab, mit einem Satelliten den Mond zu umkreisen und über Sensoren und Kameras Informationen zu sammeln.

Podcast

Nach Stablecoin: PayPal entwickelt Cryptocurrency Hub

Nachdem der Zahlungsgigant seinen hauseigenen Stablecoin (PYUSD) ankündigte, geht PayPal noch einen Schritt weiter: Das kalifornische Unternehmen stellt seinen Cryptocurrency Hub vor. Damit will PayPal alle Krypto-bezogenen Dienstleistungen an einer Stelle bündeln. Neben dem Handeln von Kryptowährungen soll der Hub auch mit Informations- und Bildungscontent angereichert werden.

