Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Trump wird Präsident – und Memecoin-Herausgeber

Die Krypto-Szene dreht durch: Donald Trump ist nicht nur als US-Präsident vereidigt und schürt damit Hoffnungen um eine Bitcoin-Reserve der USA, sondern hat mit seinem Memecoin ebenfalls Geschichte geschrieben. In nur drei Tagen sammelte Official Trump (TRUMP) zehn Milliarden US-Dollar ein – auf Wochensicht ist die Kryptowährung 440 Prozent im Plus. Damit nicht genug: Neben dem neuen US-Präsidenten hat auch die künftige First Lady einen eigenen Memecoin am Start. Official Melania Meme (MELANIA) bahnt sich den Weg durch Kryptos Top 100 – vorbei an Projekten, die das Internet und die Blockchain revolutionieren wollen. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Folge ich einem Hype oder bleibe ich meiner wohlüberlegten Investition treu?

Alles Weitere zum Memecoin lest ihr hier: Warum man nicht in TRUMP investieren sollte – und warum schon

Die aktuelle Lage zur Bitcoin-Reserve erfahrt ihr hier: Kommt jetzt die strategische Krypto-Reserve der USA?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

KI-Agenten unter Druck

Die erste Welle des AI-Agent-Hypes prallt gegen die Brandung, und nach einigen heftigen Korrekturen kehrt Nüchternheit in den Sektor zurück. Wie die Memecoin-Manie im vergangenen Jahr jedoch gezeigt hat, kann die Volatilität schnell wieder in die andere Richtung umschlagen und einen zweiten und dritten Anlauf herbeiführen. Bietet sich mutigen Anlegern jetzt also eine gute Einstiegschance, oder greifen sie hier ins fallende Messer eines One-Hit-Wonders?

Warum die KI-Agenten straucheln und wie groß das Potenzial aktuell eingeschätzt wird, lest ihr hier: AI-Agents korrigieren: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen?

Crypto.com erhält MiCA-Lizenz – oder doch nicht?

Die Krypto-Börse Crypto.com brüstet sich in einer Pressemitteilung mit dem Erhalt einer MiCA-Lizenz. Damit wäre das Unternehmen nun berechtigt, EU-weit ihre Krypto-Dienstleistungen legal anzubieten. Doch Marktbeobachtern kommen Zweifel. Hat die Trading-Plattform ihre Kunden in die Irre geführt?

Das erfahrt ihr hier: Crypto.com: Eine MiCA-Lizenz, die keine war

Ethereum steckt in der Krise

Der ETH-Kurs scheint weiter nicht vom Fleck zu kommen. Daran ändert auch das millionenschwere Investment des US-Präsidenten über sein DeFi-Projekt, World Liberty Financial, nichts. Grund für die aktuelle Kursschwäche könnte der Ärger um die Ethereum Foundation (EF) sein. Einige leitende Entwickler wenden sich ab, und Gründer Vitalik Buterin verliert allmählich die Geduld. Derweil warnen Analysten vor einem “freien Fall” bei Ether.

Ob dem ETH-Kurs der freie Fall droht, lest ihr hier: Ethereum in der Krise: Foundation-Drama drückt auf den ETH-Kurs

Das spricht gegen eine Bitcoin-Reserve

Man könnte es als eine von vielen verrückten Ideen von Donald Trump abtun. Wäre es in El Salvador nicht schon längst Praxis, und würden nicht auch hierzulande Politiker mit einer Bitcoin-Reserve auf Stimmenfang gehen. Am lautesten denkt die FDP in ihrem Wahlprogramm über die Verwendung von Bitcoin als Teil der Währungsreserve in Deutschland nach. Doch das Konzept ist höchst umstritten.

Eine Kryptowährung als Inflationsschutz? Warum Kritiker in solchen Versprechen unkalkulierbare ökonomische Risiken sehen, lest ihr hier: Was gegen eine Bitcoin-Reserve in Deutschland spricht