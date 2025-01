In diesem Artikel erfährst du: Welche Risiken Investoren bei TRUMP beachten müssen

Wie hoch das Risiko-Rendite-Verhältnis bei TRUMP ist

Warum Anleger auch das Kleingedruckte lesen sollten

Die Krypto-Szene dreht durch: Donald Trump hat mit seinem Memecoin Geschichte geschrieben. In nur drei Tagen sammelte Official Trump (TRUMP) zehn Milliarden US-Dollar ein – auf Wochensicht ist die Kryptowährung 440 Prozent im Plus. Damit nicht genug: Neben dem neuen US-Präsidenten hat auch die künftige First Lady einen eigenen Memecoin am Start. Official Melania Meme (MELANIA) bahnt sich den Weg durch Kryptos Top 100 – vorbei an Projekten, die das Internet und die Blockchain revolutionieren wollen. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Folge ich einem Hype oder bleibe ich meiner wohlüberlegten Investition treu?

