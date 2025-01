Was gegen eine Bitcoin-Reserve in Deutschland spricht

In diesem Artikel erfährst du: Um was es bei der Debatte um eine Bitcoin-Reserve eigentlich geht

Warum Wirtschaftswissenschaftler Zweifel daran haben

Was die Bundesbank von einer Bitcoin-Reserve hält

Man könnte es als eine von vielen verrückten Ideen von Donald Trump abtun. Wäre es in El Salvador nicht schon längst Praxis, und würden nicht auch hierzulande Politiker mit einer Bitcoin-Reserve auf Stimmenfang gehen. Am lautesten denkt die FDP in ihrem Wahlprogramm über die Verwendung von Bitcoin als Teil der Währungsreserve in Deutschland nach. Doch das Konzept ist höchst umstritten. Eine Kryptowährung als Inflationsschutz: Warum Kritiker in solchen Versprechen unkalkulierbare ökonomische Risiken sehen.

