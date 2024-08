Der Memecoin-Hype ist abgeflacht. Warum aber bald eine zweite Welle kommen könnte – und wie ihr richtig in den Sektor investiert.

Abseits von Pepe, Doge und Co.

Podcast

Newcomer, die tausende Prozente Plus in wenigen Monaten machen, Trader, die mit ein paar hundert US-Dollar Einsatz über Nacht zu Millionären werden: So Geschichten hörte man über Monate fast jede Woche aus dem Memecoin-Sektor. Der große Hype: aktuell etwas abgeflacht. Doch nach dem Flash-Crash von letzter Woche sind es vor allem die Memes, die wieder stark performen. Erleben Memecoins eine zweite Welle? Und wie findet bei den tausenden Launches pro Tag eigentlich spannende Newcomer?

Welche Faktoren sind für erfolgreiche Memecoin Invests relevant?

BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Giacomo Maihofer teilen im Invest ihre persönlichen Erfahrungen und geben euch das analytische Rüstzeug an die Hand, damit ihr im Memecoin-Dschungel durchblickt – und vielleicht profitablere Entscheidungen treffen könnt.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.