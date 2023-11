Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Vorstoß: Commerzbank erhält Kryptoverwahrlizenz der BaFin

Eine der größten deutschen Banken steigt formal ins Krypto-Geschäft ein. Die BaFin erteilt der Commerzbank eine Kryptoverwahrlizenz.

Bisher erhielt nur etwa ein Dutzend deutscher Krypto-Unternehmen das begehrte grüne Licht der deutschen Finanzaufsichtsbehörde, um in der Bundesrepublik Krypto-Services anzubieten.

Alles Weitere zum Vorstoß der Commerzbank lest ihr hier: Viertgrößte Bank Deutschlands erhält Kryptoverwahrlizenz

Auch in Österreich hat sich in der vergangenen Woche im Hinblick auf Lizenzen etwas getan: Mittlerweile gibt es dort einen Konkurrenten für die Krypto-Börse Bitpanda. Die niederländische Exchange Bitvavo konnte sich in Österreich eine Lizenz sichern. Alle Hintergründe dazu hier: Bitvavo erhält Krypto-Lizenz in Österreich

SEC bestätigt: BlackRock beantragt Ethereum Spot ETF

Der weltweit größte Asset Manager hat die Formalien für einen Ethereum ETF vorgelegt. Nun liegt der Ball bei der Securities and Exchange Commission (SEC). Das zeigen Unterlagen der US-amerikanischen Börsenaufsicht.

Zuvor hatte BlackRock seinen ETH-ETF-Antrag bei dem Delaware Department of State Division of Corporations angemeldet. Für die Verwaltung der dem Ethereum-ETF zugrundeliegenden Coins ist die Krypto-Börse Coinbase zuständig.

Alle Details zum Ethereum-ETF-Antrag von BlackRock findet ihr hier: BlackRock beantragt Ethereum Spot ETF

Nach Hack: Poloniex will Auszahlungen wieder aufnehmen

Nachdem Poloniex Opfer eines millionenschweren Hackerangruffs wurde, will Justin Suns Krypto-Börse wieder mit Auszahlungen beginnen. Das teilte Poloniex selbst mit.

Im Rahmen des Cyberangriffs auf die Exchange wurden etwa 130 Millionen US-Dollar entwendet. Die Börse hat laut eigenen Aussagen die Absicht, Betroffene Anleger:innen zu entschädigen.

Mehr zum Hackerangriff auf Poloniex lest ihr hier: Poloniex will Auszahlungen wieder aufnehmen

Ob wirklich die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hinter dem Angriff steckt, erfahrt ihr in diesem ausführlichen Beitrag: 130 Millionen US-Dollar Hack: Steckt Nordkoreas Lazarus-Gruppe dahinter?

Tether: Stablecoin-Riese will zum größten Bitcoin-Miner werden

Ein bullishes Signal? Tether, der weltweit größte Stablecoin-Anbieter, will jetzt auch zum größten Bitcoin-Miner der Welt werden. Das erklärte Tether-CTO Paolo Ardoino in einem Interview mit Bloomberg.

Demnach will sich Tether nicht nur an Unternehmen aus der Mining-Branche beteiligen, sondern auch eigene Bitcoin-Mining-Anlagen errichten – und zwar Uruguay, Paraguay und El Salvador.

Warum das ein schlauer Schachzug für Tether ist und welche Auswirkungen das Vorhaben auf Bitcoin haben könnte, lest ihr in diesem ausführlichen Artikel: Tether will zum größten Bitcoin-Miner werden

Siemens: Erste programmierbare Zahlung über J.P. Morgan-Blockchain ausgeführt

Der deutsche Großkonzern wagt einen Vorstoß: Siemens nutzt die Blockchain-basierte Plattform von J.P. Morgan, Onyx, um erstmals eine programmierbare Zahlung durchzuführen.

Onyx ist die hauseigene Blockchain-Plattform der US-amerikanischen Großbank, die institutionellen Kunden schnellere Zahlungstransaktionen durch den Einsatz der Technologie ermöglichen soll.

Wofür die programmierbaren Zahlungen über die Blockchain gut sind, erfahrt ihr hier: Siemens führt erste programmierbare Zahlung über Blockchain-Plattform von J.P. Morgan aus