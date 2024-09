Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Telegram-Chef Pavel Durov verhaftet

Der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow, ist in Frankreich am vergangenen Wochenende festgenommen worden. Im Verlauf der Woche ist er dem Haftrichter vorgeführt worden und ist mittlerweile wieder auf Kaution frei. Der Prozess gegen ihn geht aber weiter.

In Frankreich wirft man dem russischen Milliardär, der auch die französische Staatsangehörigkeit besitzt, Verstöße gegen den Digital Service Act der EU vor. Wie es mit der Plattform in Europa weitergehen könnte, lest ihr hier: So wirkt der Schlag gegen Telegram auf TON und den Krypto-Space

Krypto-Lender Celsius zahlt geschädigte Gläubiger aus

Ein weiteres dunkles Kapitel der Krypto-Geschichte geht zu Ende. Celsius hat die Ausschüttung an seine Gläubiger nach offiziellen Angaben abgeschlossen. 2,53 Milliarden US-Dollar flossen an die rund 251.000 Gläubiger. Indes blieben noch weitere 121.000 berechtigte Gläubiger ohne Auszahlung. Diese hätten ihre Aufschüttungen noch nicht erfolgreich beantragt, wie es heißt.

Parallel fährt Celsius weitere juristische Geschütze auf. Mitte August verklage man Tether. Mehr dazu hier: Celsius verklagt Tether auf 3,4 Milliarden US-Dollar

SEC will NFT-Marktplatz Opensea verklagen

Der NFT-Marktplatz OpenSea erhielt Mitte der Woche eine sogenannte “Wells Notice” von der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission. Die Behörde geht davon aus, dass es sich bei den NFTS, die über Opensea verkauft werden, um unregistrierte Wertpapiere handle.

Wie der Krypto-Space auf die Klageandrohung reagiert, lest ihr hier: “Gary wird vor Gericht den Hintern versohlt bekommen”

Pro-Krypto-Kandidat Robert Kennedy Jr. unterstützt Donald Trump

Der Pro-Krypto-Kandidat Robert F. Kennedy Junior stellt sich im Präsidentschaftsrennen hinter Donald Trump. Der parteilose Kandidat wird seine Kampagne aussetzen und seinen Namen von den Stimmzetteln in zehn umkämpften Bundesstaaten zurückziehen. Stattdessen ermutigte er seine Anhänger dazu, in diesen “Swing States” Donald Trump zu unterstützen.

Damit könnte “RFK” den Republikanern wichtige Stimmen im Wahlkampf bringen. Ob es am Ende zum Sieg Donald Trumps reichen wird, lest ihr hier: US-Wahl: RFK Junior unterstützt jetzt die Trump-Kampagne



Bitcoin in El Salvador: Bukele zieht Bilanz

El Salvadors Staatsoberhaupt Nayib Bukele hat sich in einem Interview enttäuscht über die Bitcoin-Akzeptanz in dem Land gezeigt. “Bitcoin hat sich nicht so weit verbreitet, wie wir es uns erhofft hatten”, sagte er in einem Interview mit dem Time Magazine.

El Salvador führte weltweit als erstes Land Bitcoin im September 2021 als gesetzliche Währung ein. Der Gebrauch als Zahlungsmittel schien in der Bevölkerung zuletzt jedoch weiter abzunehmen.

Wie das Leben in El Salvador mit der Kryptowährungläuft, das lest ihr im Interview mit Lina Seiche: Leben in El Salvador: Warum Lina Seiche Bitcoin für Bargeld tauscht