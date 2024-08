Jetzt geht es auch Opensea an den Kragen: Die SEC schickte eine letzte Warnung heraus. Der Krypto-Sektor reagiert belustigt bis besorgt.

In diesem Artikel erfährst du: Wie der Krypto-Sektor auf das Vorgehen der SEC gegen Opensea reagiert

Warum viele einem Rechtsstreit um NFTs gelassen entgegensehen

Weshalb die Opferrolle von Opensea geheuchelt scheint

Als hätte man es nicht geahnt: Opensea bekam diese Woche Post von der SEC. Keinen Liebesbrief, sondern eine der gefürchteten Wells Notices, dem in der Regel letzten formalen Akt, bevor es zur Anklage kommt. Der Aufschrei: groß, der Vorwurf in etwa immer der gleiche. Bei NFTs, so der Tenor, habe die Behörde nun endgültig den Bogen überspannt.

Während sich der Krypto-Sektor demonstrativ auf X solidarisiert, auf einen weiteren Papierkrieg einschwört, und Rücktrittsforderungen um SEC-Chef Gary Gensler erneut laut werden, stellt sich jedoch die Frage: Wie “schockiert” ist man bei Opensea wirklich? Es ist ja nicht so, dass die SEC nicht schon zuvor NFT-Verkäufe abgestraft hätte. Zumal das Unternehmen wohl schon länger unter Beobachtung stand als bisher öffentlich bekannt war.

Krypto-Sektor in Aufruhr: SEC fletscht die Zähne

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden