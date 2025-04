Krypto-Zukunft: So verändern Bitcoin und Co. unser Leben bis 2030

Krypto-Zukunft: So verändern Bitcoin und Co. unser Leben bis 2030

In diesem Artikel erfährst du: Warum eine Bitcoin-Reserve sinnvoll ist, aber eine Krypto-Reserve nicht

Wie Euro-Stablecoins den US-Dollar und die EZB herausfordern

Welche Vorteile Bitcoin für Anleger gegenüber Gold und Immobilien hat

Weshalb Krypto bis 2030 unseren Alltag radikal verändern wird

Wann knackt Bitcoin das nächste Allzeithoch, warum schwächelt Ethereum seit Monaten und was bedeuten Trumps Zölle für den Krypto-Markt? Die Aufmerksamkeit vieler Krypto-Anleger ist oft auf Fragen gerichtet, die sich mit den Kurschancen der nächsten Wochen beschäftigen. Das langfristige Potenzial wird dabei vergessen, obwohl vor allem Bitcoin und Euro-Stablecoins für Sparer und Konsumenten in Deutschland enorme Veränderungen mit sich bringen könnten. Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO erklärt AllUnity-CEO Alexander Höptner, was wirklich für eine strategische Bitcoin-Reserve spricht und welche einzigartigen Vorteile das digitale Gold bietet. Außerdem: Wie private Stablecoins unsere Zahlungen bis 2030 schneller, günstiger und einfacher machen.

