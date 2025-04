In diesem Artikel erfährst du: Wo es für Krypto-Anleger besonders teuer werden kann

Warum selbst "Buy and Hold" nicht immer vor Besteuerung schützt

Welchen wichtigen Punkt Auswanderer oftmals übersehen

Die Abgabefrist für die Steuererklärung rückt näher und treibt vielen Krypto-Anlegern Sorgenfalten auf die Stirn. Wer kurzfristige Gewinne erzielt, wird in Deutschland kräftig zur Kasse gebeten und muss oftmals viele Stunden oder gar Tage für die Steuerdokumentation aufwenden. Warum also nicht einfach die Koffer packen und ins Ausland ziehen, um dem Finanzamt ganz legal ein Schnippchen zu schlagen und Krypto-Steuern zu sparen? Doch ganz so einfach ist es leider nicht. Viele Anleger dürfte eine bittere Überraschung erwarten, wenn sie unvorbereitet in ihr Lieblingsurlaubsland auswandern. Welche Staaten Krypto-Investoren dringend vermeiden sollten und warum sie ein deutsches Steuergesetz im Ausland teuer zu stehen kommen könnte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.