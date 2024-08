El Salvador und Präsident Nayib Bukele stehen in der Kritik westlicher Politiker und Medien. Zu Unrecht findet Lina Seiche, die im Bitcoin-Land lebt. BTC-ECHO hat mit der “Mutter der kleinen Hodler” gesprochen.

Leben in El Salvador: Warum Lina Seiche Bitcoin für Bargeld tauscht

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich das Leben in El Salvador vom Leben in Deutschland unterscheidet

Wieso Lina Seiche Bitcoin gegen Fiatgeld tauscht

Wieso Nayib Bukele bei der Bevölkerung beliebt ist

Was den Präsidenten von El Salvador von Donald Trump unterscheidet

Ob weitere Länder der Bitcoin-Strategie von El Salvador folgen

Im Jahr 2021 hat Nayib Bukele in seinem Land den Bitcoin-Standard ausgerufen: Seither ist die älteste Kryptowährung legales Zahlungsmittel in El Salvador. Mehr noch: Die Regierung hat seit dem letzten Bärenmarkt immer wieder Bitcoin gekauft. Kritiker beäugen die Investition, die zeitweise sogar ein Verlustgeschäft war, mit Argusaugen. Mittlerweile hält das kleine Land an der Pazifikküste 5.826 BTC und hat über 71 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt. Die Kritiker sind verstummt.

Aufräumen mit dem Vorurteile will auch Lina Seiche. Als “Mutter der kleinen Hodler” hat die gebürtige Münsterländerin es nicht nur in der deutschsprachigen ­Szene zu Bekanntheit gebracht. Weltweit begeistert sie mit witzigen Bitcoin-Comics. Ihr Wohnsitz: El Salvador, seit knapp sechs Monaten. Auch den Präsidenten kennt Seiche persönlich. Im Gespräch hat sie BTC-ECHO die Situation im Bitcoin-Land aus eigener Erfahrung geschilderter.

