Kaum hat sich der Staub über das milde Urteil für Ripple im vierjährigen Rechtsstreit mit der SEC gelegt, droht dem Krypto-Sektor die nächste Justizposse. Die insolvente Lending-Plattform Celsius hat eine Klage gegen Tether eingereicht, in welcher sie dem Stablecoin-Emittenten die Veruntreuung von Vermögenswerten im großen Stil vorwirft.

Die Streitsumme laut einem Gerichtsdokument: Insgesamt 57.428,64 BTC im Wert von derzeit fast 3,4 Milliarden US-Dollar. Erst kürzlich machte Celsius Schlagzeilen, als das Unternehmen frühere Kunden verklagte, die in einem Zeitraum von 90 Tagen vor der Insolvenz Gelder abgezogen hatten. Nun gerät Tether ins Fadenkreuz der Kläger.

Die Titelseite des betreffenden Gerichtsdokumentes I Quelle: cases.stretto

Der Grund für die Aufregung: Während des Insolvenzverfahrens von Celsius soll Tether eine hohe Summe in USDT geliehen haben, wofür Celsius wiederum 39.542,42 BTC als Sicherheit übergab. Aufgrund des deutlich fallendes BTC-Kurses musste die Lending-Plattform im Juni 2022 jedoch weitere Sicherheiten stellen.

Tether wird nun vorgeworfen, die fraglichen Bitcoin vollständig liquidiert zu haben, ohne dem Unternehmen überhaupt eine Möglichkeit zu geben, zusätzliche Sicherheiten zu stellen. Damals kratzte der BTC-Kurs an der 20.000 US-Dollar-Marke, unter welche er noch im Juli des gleichen Jahres zwischenzeitlich fiel. Dementsprechend ist der heutige Fiatwert etwa dreimal höher als noch zum Zeitpunkt des Vorfalles.

Tether spricht von “Erpressung” und wehrt sich gegen die Vorwürfe

Dergleichen Anschuldigungen will Tether keineswegs auf sich sitzen lassen. In einem neuen Blog-Eintrag schreibt das Unternehmen, dass die Klage von Celsius völlig “unbegründet” sei und man sich dagegen “energisch verteidigen” werde. “Die BTC wurden auf Anweisung und mit Zustimmung von Celsius zu den Preisen vom Juni 2022 liquidiert”, erklärt der Stablecoin-Emittent weiter, welcher von rund 815 Millionen geliehenen USDT spricht.

Die Streitsumme ist nicht ganz eindeutig, denn Tether selbst spielt in dem Post nur auf die verkauften 39.542 Bitcoin an. Aber: Laut Seite 28 der Klageschrift will Celsius offenbar auch zwei weitere Überweisungen aus demselben Zeitraum für ungültig erklären lassen, was zu einem Gesamtbetrag von 57.428,64 BTC führen würde.

Erst kürzlich vermeldete Tether Rekordeinnahmen im zweiten Quartal des laufenden Jahres: 1,3 Milliarden US-Dollar verdiente das Unternehmen hinter dem beliebten USDT-Stablecoin. Insgesamt bedeutet dies für das erste Halbjahr 2024 bereits über 5,2 Milliarden US-Dollar Profit, was die Stärke von Tether unterstreicht.

Kein Wunder, dass man sich dort angesichts der Klage gelassen zeigt: “Tether ist ein äußerst profitables Unternehmen, das jeden Monat weitere Gewinne einfährt. Daher werden die Inhaber von Tether-Token selbst in dem unwahrscheinlichen Szenario, in dem diese unbegründete Klage irgendetwas erreichen wird, nicht betroffen sein.”

Der Kollaps von Celsius war eines der dramatischsten Krypto-Ereignisse im Verlauf des durchwachsenen Jahres 2022. Die Lending-Plattform musste im Sommer Insolvenz anmelden, wobei die Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar die Vermögenswerte um über 1,2 Milliarden US-Dollar klar überstiegen. Aktuell befindet sich der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky gegen eine Kaution in Höhe von 40 Millionen US-Dollar auf freiem Fuß. Sein Prozess ist für den September anberaumt.