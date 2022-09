Ethereum vollzieht Merge, Insider Trading bei Coinbase, Haftbefehl gegen Do Kwon und neue Exchange von Citadel. Das sind die Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Ethereum 2.0: Merge erfolgreich abgeschlossen

Ethereum (ETH) hat am 15. September den Merge abgeschlossen und den Konsensmechanismus von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt – das Zeitalter von Ethereum 2.0 ist damit eingeläutet.

Insider Trading bei Coinbase

Der Bruder eines ehemaligen Coinbase Managers bekennt sich vor Gericht schuldig zu Vorwürfen des Insidertradings. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Seit letztem Monat ermittelt die US-Staatsanwaltschaft gegen drei Personen: den ehemaligen Coinbase-Product-Manager Ishan W., seinen Bruder Nikhil und einen Freund, Sameer R. Sie sollen mit Insidertrading bei Coinbase 1,5 Millionen US-Dollar erwirtschaftet haben.

Bereits im vergangenen Monat hatte sich Nikhil W. des Insidertradings schuldig bekannt. Später änderte er sein Geständnis nach einem Deal mit den Strafverfolgungsbehörden ab. Vor Gericht sagte der 26-Jährige: “Mir war bewusst, dass es falsch war, vertrauliche Informationen von Coinbase zu erhalten und Trades durchzuführen.” Neben einer Haftstrafe droht dem 26-Jährigen möglicherweise auch die Ausweisung aus den USA. Das Urteil soll im Dezember gesprochen werden.

Neue Krypto-Börse geht an den Start

Die traditionelle Finanzwelt wagt sich mit einer neu gegründeten Exchange weiter in den Krypto-Space vor. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, haben die Wall-Street-Schwergewichte Charles Schwab (SCHW), Citadel Securites und Fidelity Investments (FNF) den Start der Krypto-Börse EDX Markets bekannt gegeben.

Unterstützt wird das neue Unterfangen, das Krypto-Börsen wie Binance, Coinbase und Kraken Sorgen bereiten dürfte, von Wagniskapitalgebern wie Sequoia Capital und Paradigm und dem milliardenschweren Finanzdienstleister Virtu Financial.

Haftbefehl gegen Do Kwon erlassen

Ein Gericht in Südkorea hat einen Haftbefehl gegen den Terrafrom Labs Gründer und Kopf hinter Terra (LUNA) Do Kwon erlassen. Das berichtete die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo.

Nur vier Monate nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems, mit dem sich 40 Milliarden US-Dollar in Luft auflösten und der gesamte Krypto-Markt einen heftigen Dämpfer kassierte, wird Do Kwon nun wegen des Verstoßes gegen Kapitalmarkt-Gesetze gesucht.

Prozess gegen Jörg “Faketoshi” Molt gestartet

Der Fall um den mutmaßlichen Bitcoin-Betrüger Jörg Molt wird seit vergangenem Montag vor dem Landgericht Landshut, knapp 70 Kilometer vor München, verhandelt. Insgesamt sind 20 Verhandlungstage angesetzt. Zu Prozessauftakt schwieg der Angeklagte.

Auf Anfrage erklärt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegenüber BTC-ECHO, dass der genaue Termin für die Urteilsverkündung noch ausstehe.

