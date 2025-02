Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Am heutigen Wahlsonntag wird aller Voraussicht nach das Ende der nur etwa drei Jahre währenden Ära Scholz besiegelt. Für Bitcoin und Krypto kommen die Neuwahlen durchaus gelegen, denn der erfolgreiche Wahlkampf von Donald Trump in den USA hat hierzulande erste Nachahmer gefunden. Sowohl die Krypto-Unternehmen als auch Privatanleger gewinnen an Bedeutung für die bundesdeutsche Politik. Doch was genau bedeutet die Wahl für den Krypto-Space? Um das herauszufinden, hat BTC-ECHO die Wahlprogramme der sieben um den Bundestagseinzug ringenden Parteien auf die wichtigsten Krypto-Keywords abgesucht.

Wie Donald Trump den Bitcoin Minern schadet

“Bitcoin made in USA” versprach Donald Trump auf der bitcoin2024 im Sommer letzten Jahres. Der damalige US-Präsidentschaftskandidat forderte: “Wir wollen, dass sämtliche der verbleibenden Bitcoin in den USA geschürft werden. Das wird uns helfen, Energie-dominant zu sein”. Bereits nach dem Mining-Verbot der chinesischen Regierung hat sich ein Großteil der Industrie nach Übersee aufgemacht. Die Lieferung neuer Mining-Geräte, sogenannter ASICs, erfolgt aber immer noch aus dem Reich der Mitte. Das könnte jetzt zum Problem werden: Im Rahmen von Trumps Zolloffensive hat es bereits erste Beschlagnahmungen gegeben. Was droht der US-amerikanischen Mining-Branche jetzt?

Mileis Memecoin-Misere: Die Hintergründe

Der vom argentinischen Präsidenten Javier Milei beworbene Memecoin Libra sorgt mit einem klassischen Pump-and-Dump für erregte Gemüter in der ohnehin schon von Scams und Rug Pulls zerrütteten Krypto-Community. Doch Geständnisse des involvierten Krypto-Unternehmers Hayden Davis sowie On-Chain-Analysen sorgen nicht nur im Web3 Space für Aufruhr, auch der argentinische Aktienindex geht auf Talfahrt – Teile der argentinischen Opposition sprechen von einem “noch nie dagewesenen Skandal”.

Solana unter Druck: Geht das “Memecoin-Casino” in Flammen auf?

Dass ausgerechnet der Präsident von Argentinien derjenige sein würde, der Solanas digitales Multimilliarden-Memecoin-Casino zu Fall bringt, hätte vermutlich niemand erwartet. Aber nach dem katastrophalen Launch von LIBRA kommen immer mehr illegale Praktiken ans Licht, die viele Experten schon seit langer Zeit vermutet haben: Im Schatten von Solanas dezentralen Börsen mit all ihren Tier- und Politikercoins wird systematisch betrogen. Dafür gibt es nun Beweise, aber auf höchster Ebene. Bei TRUMP, MELANIA und jetzt eben LIBRA. Und vermutlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Die Folge: Solana stürzt an einem Tag um über 10 Prozent ab, das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen wie Raydium bricht um fast 50 Prozent ein, erste Führungspersönlichkeiten ziehen den Hut, selbst Präsidenten wie Javier Milei geraten für ihre Verbindungen öffentlich unter Druck. Solana ist schon einmal durch eine existentielle Krise gegangen, 2022 mit FTX. Und kam stärker zurück als je zuvor

Kaito AI: So verdient man beim Social-Media-Scrollen Geld

Eine mangelnde Bereitschaft, neue Narrative zu betiteln, kann sich die Krypto-Community nicht vorwerfen lassen. InfoFi (Info Finance) nennt sich der Sektor, in dem sich die umjubelte Unternehmung Kaito bewegt. Gerade der Einsatz Künstlicher Intelligenz darf dabei heutzutage natürlich nicht fehlen. Das Ziel: Die Monetarisierung der Aufmerksamkeit, welche durch den ausufernden KI-Spam immer wertvoller wird.

Bots sollen also quasi mit den eigenen Waffen geschlagen werden. Erreicht werden soll dies, indem Aufmerksamkeit in eine quantifizierbare Ressource verwandelt wird, die sich bepreisen lässt. Mit dem Release des Whitepapers wurde nun auch ein Airdrop von $KAITO angekündigt.

