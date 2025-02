In diesem Artikel erfährst du: Warum FDP und AfD jetzt aktiv für Bitcoin werben

Wie es um Krypto bei den großen Volksparteien steht

Welche Partei bei Bitcoin und Co. vor allem an Kriminalität denkt

Was für steuerliche Folgen Privatanleger erwarten müssen

Am bevorstehenden Wahlsonntag wird aller Voraussicht nach das Ende der nur etwa drei Jahre währenden Ära Scholz besiegelt. Für Bitcoin und Krypto kommen die Neuwahlen durchaus gelegen, denn der erfolgreiche Wahlkampf von Donald Trump in den USA hat hierzulande erste Nachahmer gefunden. Sowohl die Krypto-Unternehmen als auch Privatanleger gewinnen an Bedeutung für die bundesdeutsche Politik. Doch was genau bedeutet die bevorstehende Wahl für den Krypto-Space? Um das herauszufinden, hat BTC-ECHO die Wahlprogramme der sieben um den Bundestagseinzug ringenden Parteien auf die wichtigsten Krypto-Keywords abgesucht. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Weiter geht`s mit BTC-ECHO Plus+ für erfolgreiche Investments! Zugriff auf alle exklusiven Plus+ Inhalte

Infos & Analysen vom Marktführer

Werbereduziert (Web & App)

Immer am Puls der Krypto-Märkte

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Dein Wissen. Dein Vorsprung. Dein Plus+