Eigentlich will Donald Trump Marathon, CleanSpark und Co. fördern. Durch die Zolloffensive geht der Schuss jedoch nach hinten los. Wie groß ist das Problem für US-Miner?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Marathon, Iris Energy und CleanSpark wegen Trumps Zolloffensive unter Zugzwang stehen

Wie viel Macht Bitmain im Mining-Sektor hat und was der ASIC-Hersteller in den USA treibt

Welche Alternativen Mining-Unternehmen jetzt haben

“Bitcoin made in USA” versprach Donald Trump auf der bitcoin2024 im Sommer letzten Jahres. Der damalige US-Präsidentschaftskandidat forderte: “Wir wollen, dass sämtliche der verbleibenden Bitcoin in den USA geschürft werden. Das wird uns helfen, Energie-dominant zu sein”. Bereits nach dem Mining-Verbot der chinesischen Regierung hat sich ein Großteil der Industrie nach Übersee aufgemacht. Die Lieferung neuer Mining-Geräte, sogenannter ASICs, erfolgt aber immer noch aus dem Reich der Mitte. Das könnte jetzt zum Problem werden: Im Rahmen von Trumps Zolloffensive hat es bereits erste Beschlagnahmungen gegeben. Was droht der US-amerikanischen Mining-Branche jetzt? BTC-ECHO hat sich mit Experten aus dem Sektor unterhalten.

