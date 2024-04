Auf dem 2. Bitcoin Forum der VR-Bank Bayern Mitte trifft sich das Who’s who der deutschen Bitcoin-Szene. Es geht um: Fuck you Money, das Halving und Eis für 21 Satoshi.

Plebrap läuft, die Kugel Eis kostet nur 21 Satoshis (ca. 0,01 Euro) und überall trifft man auf gut gelaunte Menschen: So stellen sich Bitcoiner wohl die Hyperbitcoinization vor. Bis das zur Wirklichkeit wird, hat die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG für Ersatz gesorgt. Auf dem 2. BitcoinForum in Ingolstadt traf sich am 12. April das Who’s who der deutschsprachigen Bitcoin-Szene. Mit dabei: BTC-ECHO. Wir haben uns umgehört. So ist die Stimmung vor dem Halving – und diese Kurserwartungen haben die Bitcoin-Experten.

Ein Tesla mit Lightning-Integration darf natürlich nicht fehlen I Quelle: Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

BTC-Kurs: Ist das Halving bereits eingepreist?

Was bei Bitcoinern scheinbar kaum Interesse weckt, ist: der Kurs. Weder auf der Bühne wurde viel über die zahlreichen Mondprognosen gesprochen, noch im unter den Teilnehmern selbst. “Um ehrlich zu sein, interessiert es mich nicht, ob das Halving eingepreist ist oder nicht. Ich denke bei Bitcoin immer langfristig. Das heißt: Was macht Bitcoin in den nächsten fünf, zehn oder zwanzig Jahren. Im Endeffekt ist mir vollkommen egal, ob BTC auf 10.000 Euro fällt oder auf 200.000 Euro steigt. Es geht darum, Skin in the Game zu haben”, erklärt Nerdminer-Vertreiber Julius Thiele im Gespräch mit BTC-ECHO.

Der Seedor-Mitgründer Christian Wind sieht für Bitcoin noch großes Potenzial. Seine Meinung: “Bei Bitcoin ist nichts eingepreist. Alle Modelle fliegen aus dem Fenster. Ich denke, der Preis geht unweigerlich nach oben.” Grund dafür sei die hohe Nachfrage, kombiniert mit dem Angebotsschock des Halvings. Damit rechnen auch viele Experten, die einen Blick auf frühere Halvings werfen.

Denn: In der Vergangenheit war das Halbierungs-Event nicht im BTC-Kurs eingepreist – zumindest langfristig. Alles über das anstehende Halving – voraussichtlich am 19. April 2024 – findet ihr hier: Halving 2024: Alles, was Du wissen musst

Wichtig für Bitcoin: ETFs oder das Halving?

Kurstreiber der letzten Monate waren die im Januar zugelassenen BTC Spot ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. Auch für das neue Allzeithoch – früher kam das immer erst nach dem Halving – waren die mächtigen Finanzinstitutionen verantwortlich. Hat das Halving überhaupt noch eine Bedeutung für den BTC-Kurs?

Der Bitcoin-Mining-Experte Thiele meint: “Mit dem Bitcoin Halving wird noch einmal verdeutlicht, wie unfassbar knapp dieses Gut ist. Viele Menschen haben das nicht auf dem Schirm, weil es sowas noch nie zuvor gab, selbst mit Gold nicht.” Tatsächlich: Mit dem vierten Halving sinkt die Inflationsrate bei BTC auf theoretisch 0,85 Prozent pro Jahr, damit ist Bitcoin ein besserer Wertespeicher als Gold.

Beim Wallet-Hersteller Bitbox sieht man die Spot ETFs indessen als Initialzündung. Der Angebotsschock durch das Halving werde den Kurs dann im weiteren Verlauf antreiben, so ein Bitbox-Mitarbeiter gegenüber BTC-ECHO.

Wertespeicher oder Geld? Bitcoiner: “Fuck you Money”

Bei der zukünftigen BTC-Entwicklung kommt das Gros der Bitcoin-Gemeinde also auf einen Nenner: Der Kurs wird steigen. Wieso dann auf einer solchen Konferenz die wertvollen Satoshis für eine Kugel Eis ausgeben?

Der Seedor-Mitgründer findet klare Worte: “Bitcoin ist ein Store of Value (dt.: Wertespeicher). Aber mit Bitcoin ist es auch möglich, weltweit unzensierbar Geld zu versenden.” Für sein Unternehmen benutzt Christian Bitcoin täglich, wie er BTC-ECHO im Gespräch verrät. “Es macht mir Freude zu sehen, dass keine Bank daran Geld verdient. Lieber bezahle ich an einen Miner 2,50 Euro für eine Transaktion, als dass ich für eine SEPA-Überweisung ins Ausland 15 Euro bei der Sparkasse bezahle. Für mich ist Bitcoin dieses Fuck you Money.”

Ob das die VR-Bank auch bald ihren Kunden im Bitcoin-Beratungsgespräch erklärt? Abwarten. Erstmal hat die Bank zum dritten Forum in 2025 ausgerufen – das noch größer werden soll.

Hier könnt ihr alle Vorträge der diesjährigen Konferenz kostenlos ansehen: BitcoinForum Bayern – Volksbank Raiffeisenbank Bayern-Mitte