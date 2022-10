Nach einer nervenaufreibenden Fahrt ins oberbayerische Pfaffenhofen stehe ich vor der VR Bank Hallertau. Ich möchte über Bitcoin informiert werden. Mit dabei meine 85-jährige Oma. Sie macht sich schon länger Gedanken zur aktuellen geldpolitischen Situation und möchte investieren.

Der Berater ist dann aber kurzfristig krank, wie man uns im Foyer der Bank verrät. Das Bitcoin-Informationsgespräch für satte 99 Euro wird uns daraufhin online angeboten. Zurück in Berlin erkläre ich meiner Oma dann am Telefon, wie ein digitales Beratungsgespräch funktioniert und wie sie daran teilnehmen kann. Altkanzlerin Angela Merkel nannte so was mal “Neuland”.

Was sind Bitcoins und wie funktionieren die?

Pünktlich um 16:30 Uhr startet der auf 60 Minuten angesetzte Termin. Mir wird zunächst klargemacht, dass es sich bei dem Gespräch nur um die Zuführung von Informationen handelt, und sich diese auch nur auf “die größte Kryptowährung Bitcoin beziehen”. Es wird nachgefragt, ob ich bereits Erfahrungen mit Bitcoin habe – ich gebe an, fast nichts zu wissen.

