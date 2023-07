Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

XRP: Ripple gewinnt Gerichtsprozess gegen die SEC

Das Unternehmen hinter dem Token XRP hat den Gerichtsprozess gegen die US-Börsenaufsicht SEC für sich entscheiden können. Demnach gelten XRP, die auf Börsen gehandelt werden, nicht als Wertpapier. Für die Branche ist das Urteil ein Paukenschlag.

Alles Weitere zum Urteil im Fall Ripple vs. SEC lest ihr hier: Ripple gewinnt Gerichtsverfahren gegen SEC

Celsius: Ex-CEO Alex Mashinsky festgenommen

Der ehemalige CEO des insolventen Krypto-Lending-Dienstes Celsius wurde festgenommen. Einer Insiderquelle zufolge soll dabei untersucht werden, inwiefern Mashinsky an dem Zusammenbruch von Celsius Schuld trägt. Auch die US-Börsenaufsicht hat mittlerweile ein Gerichtsverfahren gegen den Ex-CEO und den Krypto-Lending-Dienst eingeleitet. Der Vorwurf: Ausgabe von betrpgerischen und nicht registrierten Wertpapieren. Die Kaution für Mashinsky liegt bei 40 Millionen US-Dollar.

Alles Weitere zur Verhafung von Alex Mashinsky lest ihr hier: Ex-Celsius-CEO festgenommen und hier: US-Gericht setzt Kaution für festgenommenen Celsius CEO fest

xAI: Elon Musks KI-Unternehmen schlägt Wellen

Elon Musk macht mit seinem neuen KI-Unternehmen xAI auf sich aufmerksam. Obwohl es bislang noch keine konkreten Schnittmengen mit dem Kryptosektor zu geben scheint, konnten einige KI-Coins vom Medienrummel um xAI zehren. SingularityNet (AGIX) konnte kurzzeitig um mehr als 6 Prozent zulegen.

Was Elon Musk mit seinem neuen Unternehmen vorhat, lest ihr in diesem ausführlichen Artikel: Wie viel Krypto steckt in Elon Musks neuem KI-Unternehmen?

Vanguard: Finanzriese investiert 500 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining

Während sich die Konkurrenz um einen Bitcoin-ETF in den USA bemüht, nimmt Vanguard eine halbe Million US-Dollar in die Hand und investiert einfach direkt in dei Kryptobranche. Dokumente, die der Finanzriese bei der SEC eingereicht hat, zeigen ein Investment in Höhe von insgesamt 500 Millionen US-Dollar in verschiedene Bitcoin-Mining-Unternehmen.

Mehr Informationen zum Investment von Vanguard lest ihr hier: Finanzriese Vanguard investiert 500 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining

Multichain-Hack: War es ein Insiderjob?

Der CEO ist unauffindbar, mehrere hundert Millionen US-Dollar verschwinden von der DeFi-Plattform – könnte das ein Angriff aus eigenen Reihen gewesen sein? Nun bestätigt das Multichain-Team auf Twitter: CEO Zhaojun und seine Schwester sind in China inhaftiert. Daraufhin stellt das Projekt seinen Betrieb ein.

Alle Informationen zur Verhaftung und den Vorwürfen lest ihr hier nach: Multichain-CEO und dessen Schwester in China festgenommen