Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bundesregierung will 2024 die Freigrenze erhöhen

Die Bundesregierung will Änderungen an der Besteuerung von Kryptowährungen vornehmen. Konkret plant die Ampel die Freigrenze anzuheben, ab der Krypto-Gewinne versteuert werden müssen. Die aktuelle Haushaltskrise verzögert die Pläne jedoch. Welcher Anlegertyp von der Anpassung dennoch profitieren dürfte, erklärt Steuerexperte Werner Hoffmann gegenüber BTC-ECHO.

Alle Details erfahrt ihr hier: Krypto-Steuer: Ampel will 2024 die Freigrenze erhöhen

Kommt der Euro Stablecoin?

Die DWS, das Fondshaus der Deutschen Bank, plant die Gründung von AllUnity in Zusammenarbeit mit Flow Traders und Galaxy, das Investmentunternehmen von Mike Novogratz. Das Ziel: Die Einführung eines vollständig besicherten Euro-denominierten Stablecoins zur Förderung der tokenisierten Ökonomie. Das bestätigt die DWS gegenüber BTC-ECHO.

Den gesamten Artikel lest ihr hier: Deutsche-Bank-Tochter DWS und Galaxy arbeiten an Euro-Stablecoin

Solana: Airdrops, Airdrops, Airdrops

Die Solana-Community ist im Airdrop-Fieber. Der Grund: der Launch von JTO, der Token des Staking-Anbieters Jito. Sich für ihn zu qualifizieren, war im Grunde leicht. Nur wenige Hundert US-Dollar hätten Nutzer dafür im Jito-Protokoll staken müssen. Die Belohnung: mindestens 4.941 JTO-Token, im Wert von zwischenzeitlich 20.000 US-Dollar. Für andere glückliche Empfänger war der Betrag sogar sechsstellig.

Doch obwohl ein JTO-Token-Airdrop mehrfach im Raum stand, qualifizierten sich nicht mehr als 10.000 Nutzer dafür. Das legt nahe, wie sehr Solanas Ökosystem unterschätzt wurde. Jito war daher möglicherweise erst der Startschuss von dem, was auf Solana folgen könnte. So dürften verschiedene Projekte ohne Token nachziehen und im Kampf um mehr und mehr Nutzer-Kapital versuchen, einander zu übertreffen.

Welche Airdrops anstehen und wie man sich wappnet

Binance: Muss Changpeng Zhao ins Gefängnis?

Binance-Gründer Changpeng Zhao muss in den USA bleiben, bis ein Urteil gegen ihn gefällt worden ist. Das entschied ein US-Gericht Ende vergangener Woche. Für “CZ” beginnen nun Wochen des Ausharrens. Die Entscheidung soll erst im Februar kommenden Jahres fallen. Ihm drohen bis zu 18 Monate Gefängnis. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass er wirklich hinter Gitter kommt? Im Gespräch mit BTC-ECHO gibt ein US-Anwalt Antworten.

Alle Infos erhaltet ihr hier: Ab in den Bau mit Changpeng Zhao?

Real World Assets als der Trend für 2024?

Fragt man den BlackRock-Chef Larry Fink nach dem größten Trend im Finanzsektor, so antwortet er, dass es die Tokenisierung sei. Mit dieser Einschätzung ist der Vorstand der größten Vermögensverwaltung der Welt nicht allein. Jede relevante Bank oder Vermögensverwaltung bereitet sich aktuell auf tokenisierte Finanzprodukte vor. Allerdings betonen vor allem Banken wie beispielsweise Sparkassen oder Volksbanken immer wieder, dass es ihnen vor allem um digitale Wertpapiere und weniger um Bitcoin und Altcoins geht. So seien es sogenannte Real World Assets, kurz RWAs, für die man unter anderem eine Kryptoverwahrung aufbaut. Unter dieser Bezeichnung fallen sämtliche digitale Verbriefungsformen von Unternehmen, Immobilien, Währungen, Anleihen, Rohstoffe etc.

Die “Tokenisierung von allem” ist der wahrscheinlich größte Trend im Kryptosektor überhaupt und dürfte im kommenden Bullrun eine große Rolle spielen. Schließlich setzen die Banken und Vermögensverwalter zunehmend auf öffentliche Blockchain-Protokolle, um Tokenisierungen vorzunehmen. Wie die Boston Consulting Group und andere Player schätzen, sollen in diesem Jahrzehnt noch viele Billionen US-Dollar an RWAs auf die Blockchain gehievt werden.

5 Kryptowährungen, die von dem Trend profitieren dürften, erfahrt ihr hier: Real World Assets: Mit diesen 5 Coins partizipiert man am Megatrend