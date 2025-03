Wer sind die besten Krypto-Anbieter in der DACH-Region? Diese Frage wurde bei der Preisverleihung der BTC-ECHO Community Awards beantwortet. Über 100 Unternehmen traten in den Kategorien: “Börsen & Broker”, “Wallets” und “Steuersoftware” gegeneinander an. Die Preisrichter: die BTC-ECHO Community. Wer sich am Ende über die Trophäe freuen konnte, lest ihr im Folgenden.

Gewinner in der Kategorie “Börsen & Broker”

Fast 70 Krypto-Anbieter traten in der Kategorie “Börsen & Broker” gegeneinander an. Die Community konnte die Dienstleistungen der Unternehmen nach einem Fünf-Sterne-System bewerten. Je höher die Bewertung, desto besser das Rating. Am Ende war es ein knappes Rennen, bei dem Nuancen über den Sieg entschieden. Gewonnen haben die folgenden Anbieter:

3. Platz Bitpanda

Bitpanda sichert sich mit einem Rating von 4,53 Sternen den dritten Platz. Der österreichische Krypto-Riese ist mit über sechs Millionen Nutzerinnen und Nutzern Europas führender Neobroker. Das Vertrauen in die Plattform zeigt sich auch an der Bewertung der BTC-ECHO Community.

Bitpanda – Erfahrungen und Test

2. Platz Bitvavo powered by Hyphe

Bitvavo powered by Hyphe sichert sich die Silbermedaille. Das Krypto-Tradingprodukt ist in Deutschland reguliert und bietet eine erstklassige Benutzererfahrung mit den niedrigsten Gebühren bei der größten Auswahl an Coins. Das macht sich auch am Rating durch die Community bemerkbar. Hier kommt Bitvavo powered by Hyphe auf 4,68 Sterne.

Bitvavo powered by Hyphe – Erfahrungen und Test

1. Platz BISON

Den Sieg in der Kategorie holt sich BISON mit einem Rating von 4,7 Sternen. Die Plattform wurde von der Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH, einer Tochterfirma der Gruppe Börse Stuttgart, entwickelt. Der heutige Betreiber ist die EUWAX AG. BISON spielte als erste deutsche Krypto-Trading-App eine Vorreiterrolle in Sachen Adoption von Bitcoin, Blockchain und Co.

BISON App – Test und Erfahrungen

Gewinner in der Kategorie “Hardware Wallets”

Die Verwahrung von Bitcoin und Co. ist eine der wichtigsten Fragen, mit der sich Krypto-Investoren auseinandersetzen müssen. Die Auswahl ist groß, jede Wallet bietet dabei eigene Vor- und Nachteile. Doch welche Lösung bevorzugt die BTC-ECHO Community? 36 Anbieter traten gegeneinander an.

3. Platz Ledger Nano X

Der dritte Platz geht an den “Nano X” vom französischen Wallet-Hersteller Ledger. Bis zu 100 Coins gleichzeitig können Nutzer auf dem Gerät ablegen und mit der Bluetooth-Integration kann man den “Nano X” sogar unterwegs nutzen. Diese Portabilität schätzt auch die BTC-ECHO Community, die der Hardware Wallet insgesamt 4,49 Sterne vergab.

Ledger Nano X – Test und Erfahrungen

2. Platz Tangem

Die Silbermedaille sichert sich Tangem. Der Wallet-Hersteller aus der Schweiz kommt auf eine Bewertung von 4,72 Sternen. Das Produkt punktet neben den Funktionen und Sicherheit vor allem durch sein Design. Die Wallet sieht zwar aus, wie eine gewöhnliche Kreditkarte. Tatsächlich ist sie aber mit einem kryptografisch gesicherten Chip ausgestattet.

Tangem – Test und Erfahrungen

1. Platz BitBox02

Gold geht jedoch in die Schweiz, genauer gesagt an die BitBox02. Neben der regulären Version erfreut sich vor allem die Bitcoin-Only-Edition der Hardware-Wallet großer Beliebtheit. Das Gerät gilt als eine der sichersten “Bitcoin-Tresore” überhaupt. Wohl auch ein Grund für die Community die BitBox02 auf den ersten Platz mit einer Bewertung von 4,75 Sternen zu wählen.

BitBox02 – Test und Erfahrungen

Gewinner in der Kategorie “Steuersoftware”

Wer mit Kryptowährungen handelt, der wird sich zwangsläufig mit dem Thema Steuern befassen müssen. Die fachgerechte Dokumentation der einzelnen Trades kann aber in einem Wirrwarr aus Excel-Tabellen und Google Spread Sheets enden. Abhilfe schaffen Software-Lösungen, die mit den einzelnen Accounts bei Kraken, Binance, Coinbase und Co. verknüpft werden können. Die Programme erfassen gezielt einzelne Trades und fassen diese übersichtlich in einem Dokument zusammen. Für die BTC-ECHO Community Awards traten zwölf Anbieter gegeneinander an. Das sind die Gewinner:

2. Platz Cointracking

Silber geht an Cointracking. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München setzt sich seit über neun Jahren mit der Besteuerung von Kryptowährungen auseinander. Über ihr Steuertool bereitet die Firma relevante Krypto-Vorgänge für Kunden aller Art auf und erstellt am Ende einen Report fürs Finanzamt. Im Rating die BTC-ECHO Community erzielt Cointracking 4,54 Sterne.

CoinTracking – Test und Erfahrungen

1. Platz Blockpit

Die Goldmedaille geht jedoch nach Österreich, genauer gesagt zu Blockpit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz zählt zu den größten Anbietern im Bereich Steuer-Tracking. Bei der BTC-ECHO Community erzielte die Software-Lösung von Blockpit ein durchschnittliches Rating von 4,8 Sternen.

Blockpit – Test und Erfahrungen