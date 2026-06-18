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Iran-Deal unterzeichnet – dennoch stürzt der Krypto-Markt deutlich ins Minus

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten wächst. Am Krypto-Markt dominieren jedoch weiter fallende Kurse und ETF-Abflüsse.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Donald Trump und Emmanuel Macron

Beitragsbild: picture alliance

 | Anleger hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat einen neuen Anlauf genommen. Laut Axios haben die USA und der Iran eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges sowie zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bereits per Videokonferenz unterzeichnet. Die eigentlich für Freitag in der Schweiz geplante Zeremonie wurde damit vorgezogen.

Seit Ende Februar hatten beide Seiten immer wieder mögliche Einigungen in Aussicht gestellt. Mehrfach schienen Verhandlungen kurz vor dem Abschluss zu stehen, ehe neue Spannungen oder militärische Zwischenfälle die Gespräche zurückwarfen. Nun hoffen Beobachter, dass die aktuelle Vereinbarung Bestand haben könnte. Besonders die geplante Wiederöffnung der Straße von Hormus gilt als wichtiger Schritt für die Stabilisierung der globalen Energie- und Finanzmärkte.

Verluste prägen den Krypto-Markt

Trotz der positiven Nachrichten setzte sich die Schwäche am Krypto-Markt fort. Bitcoin notiert bei 63.900 US-Dollar und verliert auf Tagessicht 2,85 Prozent. Ethereum fällt um 3,58 Prozent auf 1.726 US-Dollar. Auch Solana steht unter Druck und handelt bei 70,68 US-Dollar, was einem Minus von 3,54 Prozent entspricht. XRP gibt 4,15 Prozent nach und notiert bei 1,16 US-Dollar.

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Belastend wirkte auch die Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend. Die Federal Reserve beließ den Leitzins zwar unverändert, dennoch gerieten sowohl Gold als auch die traditionellen Aktienmärkte im Anschluss deutlich ins Minus.

Auch bei den Spot-ETFs setzt sich der negative Trend fort. Aus den Bitcoin ETFs flossen gestern 82,16 Millionen US-Dollar ab. Die Spot-Ethereum ETFs verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von 29,37 Millionen US-Dollar.

Seit Wochen dominieren Abflüsse die Bitcoin-ETFs / Quelle: BTC-ECHO

Ob die jüngsten diplomatischen Fortschritte zwischen den USA und dem Iran für eine nachhaltige Beruhigung der Märkte sorgen können, dürfte sich bereits in den kommenden Tagen zeigen. Am Freitag sollen die Delegationen beider Staaten in der Schweiz zusammentreffen und Gespräche über das iranische Atomprogramm aufnehmen.

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