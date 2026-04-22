Bitcoin wird nicht mehr nur als Asset betrachtet. Aussagen aus dem US-Militär zeigen, welche strategische Rolle die Technologie künftig spielen könnte.

US-Admiral setzt auf Bitcoin für die strategische Sicherheit

US-Admiral setzt auf Bitcoin für die strategische Sicherheit

Bitcoin wird im US-Militär nicht länger nur als ein reines Finanzthema behandelt. Bei einer Anhörung im Senat brachte ein ranghoher Admiral die Kryptowährung in einen sicherheitspolitischen Zusammenhang. Seine Aussagen zeigen, wie stark sich der Blick auf digitale Netzwerke verändert hat.

Im Mittelpunkt stand nicht der Marktwert, sondern die Technik hinter Bitcoin. Das Netzwerk gilt als widerstandsfähig und schwer zu manipulieren. Eigenschaften wie diese spielen in einer Welt eine Rolle, in der digitale Angriffe längst Teil geopolitischer Konflikte sind.

Warum das Militär auf Bitcoin schaut

Admiral Samuel Paparo, Leiter des US Indo-Pacific Command, bezeichnete Bitcoin als Instrument, das zur Machtprojektion der Vereinigten Staaten beitragen kann. In seiner Aussage verwies er auf die Struktur des Netzwerks und den damit verbundenen Aufwand, der nötig ist, um es zu beeinflussen.

Der Bitcoin-Kurs nähert sich der Marke von 80.000 US-Dollar / Quelle: TradingView

Besonders hob er den Proof of Work-Mechanismus hervor. Dieser sorge dafür, dass Angriffe auf das System mit hohen Kosten verbunden sind. Gerade dieser Aspekt ist aus seiner Sicht relevant, wenn es um strategische Überlegungen geht. “Abgesehen von der wirtschaftlichen Ausgestaltung bietet es wirklich wichtige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Informatik für die Cybersicherheit”, so Paparo.

Die Aussagen fielen im Rahmen einer Senatsanhörung zur sicherheitspolitischen Lage im Indopazifik. Dort ging es um die Rolle der USA in einer Region, die von geopolitischen Spannungen geprägt ist. Dass Bitcoin in diesem Kontext genannt wurde unterstreicht, dass die Diskussion um die Kryptowährung allmählich neue Ebenen erreicht. Neben wirtschaftlichen Fragen rückt damit auch die Technologie als solche stärker in den Vordergrund.

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