Bitcoin hat klassische Assets über Jahre hinweg in den Schatten gestellt. Warum Immobilien für bestimmte Anleger trotzdem das bessere Investment sein könnten.

Bitcoin befindet sich seit mehreren Monaten im Bärenmarkt und unter Anlegern macht sich Frustration breit. Am deutschen Immobilienmarkt zeigt sich derweil ein positiveres Bild, denn nach mehreren Jahren realer Preisrückgänge kam es 2025 zu einer Erholung. Doch wer solche kurzfristigen Entwicklungen in die eine oder andere Richtung betrachtet, übersieht häufig, worauf es bei der Geldanlage wirklich ankommt. Am Ende entscheidet nicht nur die Rendite, sondern auch, ob ein Investment überhaupt zum eigenen Verhalten passt. Welche Faktoren Anleger jetzt unbedingt auf dem Schirm haben sollten.

Bitcoin ist nichts für schwache Nerven

Gegenüber dem Allzeithoch im Oktober hat Bitcoin rund 40 Prozent an Wert verloren und pendelt aktuell im Bereich zwischen 70.000 und 75.000 US-Dollar. Auf Jahressicht ergibt sich daraus ein Minus von rund zehn Prozent. Und auch auf Fünfjahressicht wirkt die Entwicklung inzwischen deutlich weniger spektakulär als noch am Hoch des letzten Bullenmarktes. Wer allerdings noch weiter zurückblickt, erkennt eine ganz andere Entwicklung: Anfang 2020 notierte der BTC-Kurs noch im Bereich von 7.000 bis 8.000 US-Dollar. Trotz der jüngsten Korrektur steht damit weiterhin eine Vervielfachung zu Buche.

Der Betrachtungszeitraum ist deshalb so wichtig, weil die Kursentwicklung von Bitcoin alles andere als linear verläuft. Einbrüche von 50 Prozent oder mehr gelten an den Aktienmärkten als seltene Ausnahmen, aber bei Bitcoin gehören sie zum wiederkehrenden Muster. Auf starke Aufwärtsphasen folgen regelmäßig deutliche Rücksetzer. Wer investiert, muss also damit rechnen, einen großen Teil der Buchgewinne zwischenzeitlich wieder abzugeben.

Nicht jeder bringt diese Nerven mit. Wer bei fallenden Kursen regelmäßig das eigene Portfolio überprüft und kurzfristige Verluste als persönliches Scheitern empfindet, dürfte mit einer zu hohen Bitcoin-Allokation unterwegs sein. Die Volatilität ist kein Nebeneffekt, sondern ein zentraler Bestandteil des Investments. “Volatilität ist Vitalität“, lautet der berüchtigte Ausspruch von Permabulle Michael Saylor.

Veränderung des Häuserpreisindex im Vergleich zum Vorjahresquartal I Quelle: destatis

Auch die Immobilienpreise gerieten mit der Zinswende im Jahr 2022 zunächst spürbar ins Wanken, nachdem sie über Jahre vom billigen Geld profitiert hatten. In den vergangenen Jahren kam es real zu Rückgängen, zuletzt setzte jedoch wieder eine leichte Erholung ein. Die Schwankungen bleiben dabei deutlich geringer als bei Bitcoin, was die Anlage für viele Investoren planbarer erscheinen lässt.

Darüber hinaus gibt es einen psychologischen Faktor. Immobilienpreise sind nicht jederzeit sichtbar und werden nicht im Minutentakt neu bewertet. Während Bitcoin rund um die Uhr gehandelt wird und jede Kursbewegung unmittelbar spürbar ist, fehlt bei Immobilien diese permanente Konfrontation mit Wertschwankungen. Für Anleger, die sensibel auf Verluste reagieren, kann das ein langfristiger Vorteil sein.

Immobilien lassen sich aktiv beeinflussen

Ein Rohrbruch mitten in der Nacht, Streit mit Mietern oder eine teure Sanierung – wer in Immobilien investiert, kauft sich neben Renditechancen auch laufende Verpflichtungen. Zeit und Nerven sind Teil des Geschäfts. Bei Bitcoin fällt dieser Aspekt des persönlichen Einsatzes weg, denn Coins in der Wallet verursachen keinen Aufwand im Alltag. Relevant ist hier vor allem Disziplin und die Bereitschaft, starke Schwankungen auszuhalten.

Damit geht allerdings eine andere Abhängigkeit einher, weil der Bitcoin-Kurs von Faktoren bestimmt wird, auf die Anleger keinen Einfluss haben. Der Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve durch die US-Regierung, weltweite Zinssenkungen durch Notenbanken oder geopolitische Krisen wie der Iran-Krieg können die Krypto-Leitwährung kurzfristig stark bewegen, ohne dass die Hodler den geringsten Einfluss darauf haben.

Bitcoin auf 10-Jahressicht I Quelle: TradingView

Bei Immobilien sieht das anders aus, weil der eigene Beitrag eine größere Rolle spielt. Wer ein Objekt gut auswählt und im richtigen Moment investiert, kann den Wert gezielt steigern. Persönliche Entscheidungen in Hinblick auf eine Sanierung oder Vermietung wirken sich unmittelbar auf die Rendite aus, was das Investment planbarer macht, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings funktioniert das nur, wenn man diesen Einsatz auch leisten will. Ohne Zeit und ohne die Bereitschaft, sich um Details zu kümmern, wird aus der vermeintlich stabilen Anlage schnell eine unangenehme Belastung.

Bitcoin ist ein Rettungsanker in Krisenzeiten

Immobilien haben eine Eigenschaft, die in Krisenzeiten zum Problem werden kann: Sie sind fest an einen Ort gebunden, eben “immobil”. Wer eine Wohnung oder ein Haus besitzt, kann dieses Vermögen nicht einfach mitnehmen, wenn sich die Lage im Land verschlechtert. Sonderabgaben oder im Extremfall auch Enteignungen sind Risiken, die sich historisch immer wieder gezeigt haben. Beispiele wie die Hauszinssteuer oder der Lastenausgleich machen deutlich, dass Immobilienbesitz im Zweifel politisch leichter angreifbar ist als andere Vermögensgüter.

Der Kontrast zu Bitcoin ist erstaunlich. Wer Zugriff auf seine Seedphrase hat, kann BTC-Vermögen innerhalb von Minuten über Landesgrenzen hinweg bewegen, ohne auf Banken oder andere Mittelsmänner angewiesen zu sein. Im Zuge des Iran-Kriegs und der daraus resultierenden Krisensituation im Krypto-Hub Dubai wurde in den vergangenen Wochen besonders deutlich, wie schnell Kapitalbewegungen eingeschränkt werden können.

Auch im Vergleich zu Gold wird dieser Vorteil sichtbar, denn physisches Gold ist zwar mobil, bringt aber praktische Hürden mit sich. Transport und Lagerung sind aufwendig und im Ernstfall mit Kosten verbunden. Bitcoin dagegen lässt sich mit minimalem Aufwand sichern, sofern man die eigenen Zugangsdaten schützt. Für Anleger, die sich vor geopolitischen Risiken schützen wollen, ist das ein wichtiges Argument.

Nur wer die Private Keys selbst kontrolliert, kontrolliert im Krisenfall auch seine Bitcoin. Der französische Hardware-Wallet-Anbieter Ledger hilft Privatanlegern mit einer Vielzahl an sicheren Geräten für die Krypto-Selbstverwahrung.

Immobilien generieren einen regelmäßigen Cashflow

Bitcoin befindet sich weiterhin in einer frühen Phase seiner monetären Entwicklung. Mit wachsender Akzeptanz als globaler, nichtstaatlicher Wertspeicher dürfte auch die Kaufkraft langfristig steigen. Für viele Investoren liegt der Reiz daher weniger in laufenden Erträgen, sondern in der Aussicht auf Wertzuwachs über die Zeit. Die einen sprechen vom Spekulationsobjekt, die anderen vom digitalen Gold.

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Wer jedoch auf regelmäßige Einnahmen angewiesen ist, findet bei Bitcoin keine klassische Lösung. Anders als Unternehmen erwirtschaftet das Asset eben keine Gewinne, die über Dividenden ausgeschüttet werden können, anders als bei Immobilien entstehen keine laufenden Mieteinnahmen. Um normale Ausgaben zu decken, müssen daher Coins verkauft werden, was den langfristigen Bestand reduziert.

Zwar gibt es auch die Möglichkeit, Bitcoin zu verleihen und so Zinsen zu erzielen. Damit gehen jedoch zusätzliche Risiken einher, etwa durch Gegenparteien oder Plattformen, die in der Vergangenheit nicht immer stabil waren. Immobilien bieten dafür eine andere Struktur, da Mieteinnahmen bei positiver Kalkulation einen kontinuierlichen Cashflow liefern. Beide Ansätze schließen sich nicht aus, erfüllen aber unterschiedliche Zwecke im Portfolio. Wer Ausschüttungen will, der ist bei Bitcoin an der falschen Adresse. Die Vorzugsaktie Stretch (STRC) bietet für dieses Bedürfnis eine interessante Alternative.

Bitcoin ist ultra-liquide, Immobilien sind es nicht

Bitcoin wird rund um die Uhr gehandelt und verfügt über einen hochliquiden Markt. Anleger können jederzeit kaufen oder verkaufen, unabhängig von Öffnungszeiten oder regionalen Beschränkungen. Selbst bei staatlichen Eingriffen bleibt mit Peer-to-Peer-Transaktionen eine Alternative bestehen, die ohne klassische Finanzintermediäre auskommt. Wer Kapital umschichten oder auf Marktveränderungen reagieren will, kann das bei Bitcoin innerhalb von Minuten tun.

Bei Immobilien hingegen zieht sich der Verkaufsprozess oft über mehrere Wochen oder Monate und ist von der jeweiligen Marktlage abhängig. Hinzu kommen Kosten für Makler, Notar und weitere Beteiligte, die den Erlös schmälern. Ein schneller Ausstieg ist in der Praxis dementsprechend kaum möglich.

Außerdem gibt es einen politischen Faktor, der häufig unterschätzt wird: Immobilienbesitz ist an nationale Regeln gebunden und damit immer auch von regulatorischen Eingriffen betroffen. “Das politische Risiko ist bei Immobilienwerten relativ groß, denn unter den Wählern sind stets mehr Mieter als Hausbesitzer. Welche Regierung würde nicht die Mieter schützen und dies zum großen Ärgernis der Hausherren?”, schrieb bereits die Börsenlegende André Kostolany vor 50 Jahren.

Welche Anlage besser passt, hängt davon ab, worauf Anleger den größten Wert legen. Wer mit Schwankungen umgehen kann, wenig Aufwand will und auf langfristige Wertentwicklung setzt, findet in Bitcoin eine passende Option. Wer dagegen laufende Einnahmen bevorzugt und bereit ist, Zeit und Kapital zu investieren, dürfte mit Immobilien besser fahren. In der Praxis schließen sich beide Ansätze jedenfalls nicht aus, sondern können sich sinnvoll innerhalb eines diversifizierten Portfolios ergänzen.

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