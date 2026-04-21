Der Iran-Krieg hält die Krypto-Investoren in Atem. Können sich die Kurse erholen oder droht ein Abverkauf? Das ist unsere Strategie.

Bitcoin blickt gespannt auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Können sich die Kurse endlich erholen – oder droht ein weiterer Abverkauf? Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Anleger schauen auf den diplomatischen Schlagabtausch zwischen den USA und Vertretern des Iran in Islamabad. In Anbetracht der Gefahr eines Auslaufens des Waffenstillands am morgigen Mittwoch, den 22. April, bleibt die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft.

Trotz der latenten Unsicherheit handelt der US-Aktienmarkt auf Höchstständen und stabilisiert den Krypto-Markt: Bitcoin notiert fester um 76.000 US-Dollar, Ethereum hingegen leichter bei 2.300 US-Dollar. Große Altcoins wie XRP, BNB und Solana legen moderat zu.

Empfohlenes Video DeFi Hack erschüttert Ethereum, Aave & Co. – wie groß ist die Gefahr?

Unterstützung kommt von institutioneller Seite: Die Krypto ETFs verzeichnen deutliche Kapitalzuflüsse – insbesondere bei Bitcoin und Ethereum. Das signalisiert anhaltendes Interesse großer Marktteilnehmer trotz geopolitischer Risiken.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Um auf die geopolitischen Entwicklungen reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen kleinen Gewinn von 0,3 Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 93.419 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot taxiert im Wochenvergleich nahezu unverändert

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne knapp unterhalb des jüngsten Hochs bei rund 76.900 US-Dollar und behauptet sich oberhalb der zentralen Unterstützungszone um 76.000 US-Dollar. Der Kurs notiert über dem EMA-20, was kurzfristig auf einen intakten Aufwärtstrend hindeutet, während die Struktur steigender Hochs die bullishe Tendenz untermauert. Zugleich bleibt der Widerstand in Richtung 78.300 US-Dollar kurzfristig die entscheidende Hürde.

Auf der Indikatorenseite zeigt sich ein moderates, aber stabiles Momentum ohne Überhitzung, während die vergleichsweise geringe Volatilität auf eine Konsolidierungsphase hindeutet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Ausbruchs, dessen Richtung maßgeblich von der Verteidigung der Unterstützungen oder einem Bruch über das lokale Hoch bestimmt wird. Kurzfristig überwiegt ein leicht bullishes Szenario, solange die Zone oberhalb von rund 75.000 US-Dollar hält. Mehr dazu hier: Bitcoin-Kurs: Gelingt den Bullen der Ausbruch?

Ethereum (ETH)

Ethereum bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne um 2.300 US-Dollar und zeigt dabei eine leichte Stabilisierung auf der Unterseite. Zwar notiert der Kurs aktuell noch knapp unter dem EMA-20, doch die Serie höherer Tiefs deutet auf zunehmenden Käuferdruck hin. Der Bereich um 2.300 US-Dollar fungiert kurzfristig als zentrale Unterstützung, während auf der Oberseite vor allem die Zone um 2.340 US-Dollar als Widerstand im Fokus steht.

Die Indikatoren zeichnen ein neutrales Bild mit leicht positiver Tendenz: Das Momentum ist ausgeglichen bei moderat niedriger Volatilität, was auf eine laufende Konsolidierung hindeutet. Ein Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand könnte den Weg in Richtung 2.400 US-Dollar und darüber hinaus öffnen, während ein Bruch der Unterstützungszone das Risiko einer Ausweitung der Korrektur erhöht. Insgesamt bleibt das kurzfristige Bild neutral mit leicht bullischen Ansätzen.

Wie tief der ETH-Kurs im schlechtesten Szenario noch fallen könnte, lest ihr hier: Ethereum im Krypto-Winter: Wie tief der ETH-Kurs jetzt noch fallen könnte.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich aktuell in einer engen Seitwärtsrange knapp oberhalb des EMA-20 und signalisiert damit kurzfristige Stabilität. Während die Folge höherer Tiefs auf eine gewisse Nachfrage hindeutet, begrenzen gleichzeitig niedrigere Hochs das Aufwärtspotenzial und sprechen für eine laufende Konsolidierung. Die Zone um 85 US-Dollar fungiert dabei als kurzfristige Unterstützung, während auf der Oberseite insbesondere der Bereich um 86 US-Dollar im Fokus steht.

Das Momentum präsentiert sich neutral mit leicht positiver Tendenz, während die rückläufige Volatilität die abwartende Marktphase unterstreicht. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen, während ein Bruch der Unterstützungszone das Risiko einer Ausweitung der Korrektur erhöht. Insgesamt bleibt das kurzfristige Bild ausgeglichen mit leicht konstruktivem Unterton.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich nach dem jüngsten Anstieg zwar kurzfristig erholt, bleibt technisch jedoch unter Druck und notiert weiterhin unterhalb des EMA-20. Die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs deutet auf eine intakte kurzfristige Schwäche hin, während die Zone um 90 US-Dollar als zentrale Unterstützung fungiert. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 95 bis 100 US-Dollar die entscheidende Widerstandszone.

Das Momentum präsentiert sich neutral bei gleichzeitig nachlassender Dynamik, während die erhöhte Volatilität auf eine angespannte Konsolidierungsphase hindeutet. Ein Ausbruch über den EMA-20 könnte das Bild deutlich aufhellen, während ein Bruch der Unterstützung weiteres Abwärtspotenzial freisetzen würde. Insgesamt überwiegt kurzfristig ein neutral bis leicht bärisches Szenario.

Binance Coin (BNB)

BNB behauptet sich in einer stabilen Aufwärtsstruktur und notiert weiterhin oberhalb des EMA-20, was den kurzfristigen Trend stützt. Der Kurs bewegt sich aktuell in einer engen Spanne unterhalb des Widerstands bei rund 640 US-Dollar, während die Serie höherer Hochs und Tiefs das positive Marktbild bestätigt. Die Zone um 628 US-Dollar fungiert als zentrale Unterstützung.

Das Momentum bleibt konstruktiv, zeigt jedoch erste Anzeichen einer Abschwächung, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Gleichzeitig signalisiert die moderate Volatilität eine Phase erhöhter Spannung innerhalb des Trends. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Rückfall unter den EMA-20 das Risiko einer kurzfristigen Korrektur erhöhen würde.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals zeigt sich nach dem jüngsten Zwischenhoch in einer klaren Konsolidierungsphase und notiert aktuell unterhalb des EMA-20. Die Kursstruktur ist von leichtem Abwärtsdruck geprägt, während die enge Handelsspanne auf eine abwartende Marktphase hindeutet. Die Zone um 0,68 US-Dollar fungiert dabei als kurzfristige Unterstützung, während auf der Oberseite insbesondere der Bereich um 0,70 US-Dollar im Fokus steht.

Das Momentum bleibt neutral, signalisiert jedoch eine nachlassende Aufwärtsdynamik, während die moderate Volatilität die Seitwärtsbewegung bestätigt. Ein nachhaltiger Anstieg über den EMA-20 könnte das Chartbild stabilisieren, während ein Bruch der Unterstützung das Risiko einer Ausweitung der Korrektur erhöht. Insgesamt dominiert kurzfristig ein neutrales bis leicht bärisches Szenario.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton bewegete sich in den letzten sieben Handelstagen in einerr sich verengenden Handelsrange. Der CC-Kurs scheiterte zu Wochenbeginn abermals auf der Oberseite am Widerstand bei 0,159 US-Dollar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Resist würde das nächste relevante Kursziel bei 0,173 US-Dollar in den Fokus rücken.

Ein Rückfall unter die 0,148 US-Dollar würde das Vorwochentief bei 0,144 US-Dollar aktivieren. Findet der Kurs hier keinen Halt, wäre ein Retest des Monatstiefs bei 0,138 US-Dollar einzuplanen.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid scheiterte zuletzt mehrfach am starken Widerstand bei 44,53 US-Dollar und korrigierte in der Folge zurück unter den gleitenden Durchschnitt EMA-20 bis an die Kursunterstützung bei 40,36 US-Dollar. Diese Chartlevel fungiert als Schlüsselniveau in den kommenden Handelstagen.

Sollte sich HYPE-Kurs ausgehend von diesem Kurslevel gen Norden erholen, und das Wochenhoch bei 41,84 US-Dollar zurückerobern, rückt die Marke von 43,18 US-Dollar wieder in den Fokus. Erst ein dynamischer Ausbruch über dieses Widerstandsniveau würde die Monantshochs im Bereich der 45,21 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Weitet sich die Kurskonsolidierung hingegen aus, kommt die Unterstützung bei 38,42 US-Dollar in den Fokus. Das maximale Korrekturziel findet sich bei 36,06 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP zeigt sich kurzfristig in einer stabilen Aufwärtsstruktur und bewegt sich innerhalb einer engen Spanne knapp unterhalb des lokalen Widerstands bei 1,45 US-Dollar. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 und bestätigt damit den intakten kurzfristigen Aufwärtstrend, während die Abfolge höherer Hochs und Tiefs den positiven Marktverlauf untermauert. Die Zone um 1,42 US-Dollar fungiert dabei als zentrale Unterstützung.

Auch auf der Indikatorenseite überwiegt ein konstruktives Bild: Das Momentum ist positiv, ohne bereits überkauft zu wirken, während die moderate Volatilität auf eine laufende Konsolidierung innerhalb des Trends hindeutet. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 1,50 US-Dollar freisetzen, während ein Rückfall unter die Unterstützungszone den kurzfristigen Trend neutralisieren würde.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Die Kurse am Krypto-Markt hängen unverändert maßgeblich von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten ab. Eine Ende des Waffenstillstands dürfte die Kurse an den weltweiten Finanzmärkten belasten, was zu vermehrten Verkäufen im Krypto-Sektor führen könnte. Sollte der auslaufende Waffenstillstand hingegen verlängert werden und des Zeigen sich Zeichen einer dauerhaft friedlichen Lösung im Iran-Konflikt, ist mit weiter steigenden Kursen der Krypto-Assets zu rechnen. Vor diesem Hintergrund bleibt das BTC-ECHO Musterportfolio in Lauerstellung, um auf Neuigkeiten reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Donnerstag rücken wichtige US-Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Nach zuletzt 207.000 Anträgen rechnen Analysten aktuell mit einem leichten Anstieg auf 212.000. Bleibt der Arbeitsmarkt robust, dürfte das die Märkte stützen.

Um 16:00 Uhr folgen die finalen Daten zu Inflationserwartungen und Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Die vorläufige Inflationserwartung lag mit 4,8 Prozent deutlich über den Prognosen. Bestätigt sich dieser Trend, droht Gegenwind für Risikoassets wie Aktien und Krypto. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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