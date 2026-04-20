Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich trotz einer erneuten Schließung der Straße von Hormus weiter erholen und taxiert mit einem Kursplus von rund sechs Prozent im Bereich der 75.000 US-Dollar. Damit folgt die Kryptowährung den starken Kursanstiegen an den US-Aktienmärkten, die die abgeschlossene Woche auf neuen Allzeithochs beendeten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

In der bevorstehenden Woche schauen Anleger zunächst auf die aktuellen US-Einzelhandelsumsätze am morgigen Dienstag. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe in den USA. Zum Wochenschluss am Freitag präsentiert die Universität Michigan die finalen Inflationserwartungen sowie die Daten zum Verbrauchervertrauen der US-Privathaushalte. Die Berichtssaison in den USA nimmt darüber hinaus weiter an Fahrt auf. Mit Tesla und IBM nachbörslich am Mittwochabend, sowie dem Chip-Hersteller Intel nach Börsenschluss am Donnerstag, präsentieren die ersten großen US-Technologieunternehmen ihr Zahlenwerk für das abgelaufene Handelsquartal.

US-Einzelhandelsumsätze zum Wochenauftakt

Dienstag, 21. April 2026: Um 14:30 Uhr (MEZ) verkündet das Census Bureau die finalen US-Einzelhandelsumsätze für den Monat März. Die Umsätze im Einzelhandel stellen ein relevantes Maß zur Einschätzung der Kauflaune von US-Privathaushalten dar. Im Handelsmonat Februar waren die Umsätze nach einem unerwarteten Rückgang zu Jahresbeginn mit +0,6 Prozent im Monatsvergleich sogar stärker angestiegen als prognostiziert. Für den Handelsmonat März rechnen die Analysten mit einem weiteren Anstieg von +1,4 Prozent. Wird die Analystenprognose erreicht oder sogar überboten, wäre das ein Zeichen für eine anhaltende Konsumlaune der US-Bürger. Starke Einzelhandelsumsätze wirken sich im Regelfall positiv auf die Kursentwicklungen am Aktien- und Krypto-Markt aus. Sollten die Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich hingegen deutlich unter der Prognose liegen, wäre eine negative Marktreaktion vorstellbar. Ein schwächelnder Konsum der US-Privathaushalte dürfte den US-Dollarindex (DXY) stärken, was negativ auf Risiko-Assets wie Bitcoin wirken könnte.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag

Donnerstag, 23. April 2026: Um 14:30 Uhr (MEZ) werden die neusten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA veröffentlicht. In der Vorwoche lag die Zahl mit 207.000 neuen Anträgen unter der Prognose von 213.000 Erstanträgen. Für die aktuelle Woche prognostizieren die Analysten 212.000 neue Erstanträge. Es bleibt abzuwarten, ob die Resilienz am Arbeitsmarkt anhält und die Anzahl der Antragsteller erneut rückläufig ist. Während ein deutlicher Anstieg der Erstanträge zu vermehrten Gewinnmitnahmen führen könnte, ist bei einem anhaltenden Rückgang der Anzahl von gemeldeten Erstanträgen mit einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt zu rechnen.

Inflationserwartungen und Verbrauchervertrauen der Universität Michigan

Um 16:00 Uhr (MEZ) werden finale Daten zur Inflationserwartung von US-Privathaushalten in den nächsten 12 Monaten für den laufenden Handelsmonat April veröffentlicht. Die Vorabprognose lag mit 4,8 Prozent infolge des Irankonflikts deutlich über der Analystenerwartung von 4,2 Prozent. Die Angst vor höheren Preisen in Folge der gestiegenen Öl- und Rohstoffpreise hatte die Produktionspreise in den USA zuletzt hochschnellen lassen. Bestätigen die finalen Zahlen die Voraberwartung steigender Verbraucherpreise, könnten der US-Aktienmarkt sowie auch der Krypto-Sektor mit Kursabschlägen reagieren. Sollte die Vorabprognose hingegen unterboten werden, dürfte es zu einer Kursrallye kommen.

Gleichzeitig präsentiert die Universität Michigan die finalen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen der Privathaushalte für die kommenden 12 Monate. Die am 10. April präsentierten Vorabzahlen zum US-Verbrauchervertrauen im aktuellen Handelsmonat lagen mit 47,6 nicht nur deutlich unterhalb der Expertenprognosen von zuletzt 51,6, sondern zudem auf einem Allzeittief. Bestätigen sich die Vorabdaten, wäre das ein starkes Indiz dafür, dass sich das Vertrauen der Verbraucher in den USA in ihre Regierung und die US-Wirtschaft massiv eingetrübt hat. Der signifikante Vertrauenseinbruch könnte sich in den Folgemonaten in rückläufigen Einzelhandelsumsätzen manifestieren. Sollten die Vorabschätzungen hingegen wider Erwarten deutlich übertroffen werden, könnte der Aktienmarkt und auch der Krypto-Sektor zumindest in einer Erstreaktion bullish tendieren.

Du willst von einem möglichen Kursausbruch bei Bitcoin profitieren oder eine andere Kryptowährung kaufen? Bei Coinbase erhalten Neukunden derzeit 30 Euro in BTC geschenkt, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

Empfohlenes Video US-Aktien kurz vor Allzeithoch – ziehen Bitcoin & Altcoins jetzt nach?

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden