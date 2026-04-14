Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) hat die nächste wichtige Zielmarke abgearbeitet. Wie es jetzt weitergehen könnte, zeigt diese Chartanalyse!.

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) zeigt sich weiter bullish und erreichte in den letzten 24 Handelsstunden zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch. Im Wochenvergleich gewinnt die dezentrale Perpetual-Börse um 22 Prozent an Wert und steigt vorübergehend auf über 45 US-Dollar. Im Zuge der anhaltenden Nachfrage nach Futures auf Öl, Gold und weiteren Rohstoffen gehört das Krypto-Projekt in den letzten Monaten zu den wenigen Outperformern im Krypto-Sektor. Welche Zielmarken für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden, zeigt die neueste charttechnische Kursanalyse.

Wichtige Chartniveaus für die nächsten Handelstage

Der Aufwärtstrend bei Hyperliquid ist unverändert intakt. Mit dem Sprung bis an das Golden Pocket bei 44,52 US-Dollar haben die Bullen die nächste relevante Zielmarke abgearbeitet. Kurzfristig wird sich zeigen, ob der HYPE-Kurs ohne Zwischenkonsolidierung weiter gen Norden marschieren kann oder die bearishen Divergenzen auf Stundenbasis und im 4-Stundenchart durch vermehrte Gewinnmitnahmen bestätigt werden. Ein Luftholen in Richtung Unterkante der orangen Zone bei 42,24 US-Dollar wäre daher nicht verwunderlich. Sogar ein kurzer Spike bis an die 40,35 US-Dollar unweit der steigenden 20-Tagelinie (EMA20, rot) wäre aus Sicht der Käuferseite absolut unproblematisch. Sollte Bitcoin (BTC) seinen aktuellen Ausbruchsversuch bestätigen können, dürfte auch Hyperliquid die aktuelle Anstiegsbewegung fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den orangen Resistbereich würde das nächste Ziel bei 46,46 US-Dollar aktivieren. Sogar ein Durchmarsch in Richtung der roten Widerstandszone oberhalb der 50 US-Dollar wäre zeitnah vorstellbar.



Kursanalyse auf Basis des Wertepaares HYPE/USDT auf Kucoin I Quelle: TradingView

Hyperliquid: Bullishes Kursszenario für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 42,24/44,52 USD, 46,46 USD, 49,87/51,48 USD, 57,45/59,42 USD, 69,95 USD

Hyperliquid schiebt sich wie an der Schnur gezogen weiter gen Norden. Die in der letzten HYPE-Kursanalyse angeführten bullishen Faktoren wirkten sich in den letzten Wochen anhaltend positiv auf die Kursentwicklung aus. Um die bullishe Trendbewegung fortzusetzen, muss Hyperliquid die Oberkante der orangen Zone bei 44,50 US-Dollar per Tagesschlusskurs durchstoßen. Diese Zone könnte jedoch als schwer zu knackende Marke fungieren. Solange sich der Kurs trotz Zwischenkonsolidierung im Bereich der orangen Zone stabilisieren kann, ist jederzeit mit weiteren Ausbruchsversuchen zu rechnen. Ein Ausbruch würde das Zwischenziel bei 46,46 US-Dollar in den Fokus rücken.

Dreht Hyperliquid trotz erneuter Gewinnmitnahmen nicht nachhaltig gen Süden um und überwindet auch diese Marke per Tagesschlusskurs, wird ein Durchmarsch bis in den roten Widerstandsbereich zwischen 49,87 US-Dollar und 51,48 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Dieser Zone stellte im Handelsjahr 2025 mehrfach stark umkämpft. Mit dem 78er Fibonacci-Retracement bei 51,05 US-Dollar findet sich in diesem Bereich zudem das nächste wichtige Chartziel für die Käuferseite. Anleger dürften hier vermehrt Gewinne mitnehmen.

Übergeordnete Zielmarken für Hyperliquid

Sollte der Krypto-Markt sich in den statistisch starken Handelsmonaten April und Mai weiter erholen können, und der HYPE-Kurs schafft es die rote Resistzone per Wochenschlusskurs ebenfalls zu überwinden, wäre der blaue Chartbereich als Kursziel aktiviert. Die Zone rund um das Allzeithoch fungierte im September 2025 als unüberwindbarer Resist. Zwischen 57,45 US-Dollar und 59,42 US-Dollar ist mit einem Kursrücksetzer zu planen. Nur, wenn Bitcoin sich zusammen mit dem US-Aktienmarkt nachhaltig erholen sollte und einen neuen Bullenmarkt einläuten kann, wäre ein Kursanstieg von Hyperliquid bis an das 127er-Fibonacci-Extension bei 69,96 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen.

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Bearishe Kursziele für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 40,37 USD, 38,42 USD, 36,14/34,66 USD, 30,89/29,48 USD, 27,33/26,12 USD

Die Verkäuferseite konnte dem Kursanstieg seit Anfang April nichts entgegensetzen. Im orangen Chartbereich setzen aktuell jedoch vermehrte Gewinnmitnahmen ein. Solange der Kurs per Tagesschluss in dieser Zone gedeckelt bleibt, ist eine Kurskonsolidierung vorstellbar. Ein erster Erfolg wäre ein Abverkauf unter die 42,24 US-Dollar. Sodann käme die horizontale Unterstützung bei 40,35 US-Dollar in den Blick. Knapp darunter verläuft auch die steigende EMA20 als Support. Nur wenn es dem Verkäuferlager gelingen sollte dieses Kurslevel dynamisch zu unterbieten, ist mit einer Korrekturausweitung in Richtung 38,42 US-Dollar zu planen. Bis der Kurs diese Marke erreicht dürfte auch der steigende gleitende Durchschnitt EMA50 (orange) hier zusätzlich Support bieten. Zuletzt fungierte die EMA50 zu Monatsbeginn als massiver Support.

Abermals dürften die Bullen alles daran setzen diese Unterstützung zu verteidigen. Kommt es wider Erwarten zu einem nachhaltigen Bruch der EMA50, dürfte Hyperliquid bis in den violetten Bereich um die Monatstiefs zurückfallen. In der Zone zwischen 36,14 US-Dollar und 34,66 US-Dollar ist eine Richtungsentscheidung wahrscheinlich. Unweit darunter verläuft aktuell auch die 200-Tagelinie (EMA200, blau) als zusätzliche Unterstützung. Rutscht der HYPE-Kurs in den kommenden Wochen bis an das Monatstief und zeigt sich hier weiter bearish, wäre ein Kursrücksetzer bis in die gelbe Zone nicht mehr ausgeschlossen. Das Chartbild würde sich in diesem Szenario deutlich eintrüben. Der Bereich um das Vormonatstief zwischen 30,89 US-Dollar und 29,48 US-Dollar dürfte dem Kurs im ersten Anlauf Halt geben. Mit dem 23er Fibonacci-Retracement verläuft hier zudem ein weiterer charttechnischer Support.

Maximales Korrekturziel bei Hyperliquid

Kann sich der Kurs hier jedoch ebenfalls nicht nachhaltig stabilisieren, wäre ein Rückfall bis an die Tiefs aus dem Handelsmonat Februar zwischen 27,33 US-Dollar und 26,12 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Der grüne Chartbereich fungiert schon im Vorjahr als wichtiges Make-or-Break Level und stellt aktuelle das maximale Korrekturziel dar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI zeigt auf mehereren Zeitebenen bearishe Divergenzen. Die Kursschwäche in den letzten Handelsstunden ist daher nicht verwunderlich. Dass der RSI-Indikator im Tageschart ebenfalls unweit der überkauften Zone taxiert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zwischenkonsolidierung. Mit Blick auf den Wochenchart bietet sich hingegen weiterhin Platz für mittelfristig höhere HYPE-Kurse.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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