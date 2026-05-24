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On-Chain-Analyse 

XRP-Kurs bleibt schwach – droht jetzt der Long Squeeze?

Der XRP-Kurs kommt nicht aus der Konsolidierung heraus. Markt- und On-Chain-Daten senden jedoch wichtige Signale.

Louis Blümlein
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XRP-Kurs1,17 -0.22 %
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Eine XRP-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | Geht es für XRP weiter abwärts?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum XRP im Vergleich zu Bitcoin aktuell weiterhin deutlich schwächer performt
  • Weshalb sich die Stimmung im Futures-Markt zuletzt wieder verändert hat
  • Warum Trader aktuell besonders auf die Liquidation-Heatmap achten
  • Welche Signale die aktuellen On-Chain-Daten jetzt liefern

Der Krypto-Markt bleibt weiter unter Druck. Auch Bitcoin fiel zuletzt wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar zurück und sorgte damit erneut für Unsicherheit. Trotzdem zeigt sich im direkten Vergleich weiterhin, dass Bitcoin aktuell deutlich mehr Stärke besitzt als viele Altcoins. Das wird derzeit auch bei XRP sichtbar. Während Bitcoin wichtige Kursbereiche zuletzt mehrfach zurückerobern konnte, bewegt sich XRP weiterhin überwiegend seitwärts. Gleichzeitig zeigen Funding Rate, Liquiditätszonen und On-Chain-Daten inzwischen Entwicklungen, die für die nächsten Handelstage wichtig werden könnten.

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