BTC-ECHO
Finanz-News  

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Anleger blicken in den Tagen zwischen den Jahren vor allem auf neue Indizien von der Bank of Japan sowie der Federal Reserve.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs90,037.00 $2.77 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten jetzt das größte Kurspotenzial haben
  • Warum Notenbank-Signale aus Japan und den USA aktuell so wichtig sind
  • Was Trader vor dem Jahreswechsel unbedingt beachten sollten

Der Krypto-Markt konnte sich in der Handelswoche rund um die weihnachtlichen Feiertage leicht stabilisieren. Bitcoin (BTC) beendet die Woche nahezu unverändert bei rund 88.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) verliert in den letzten sieben Handelstagen hingegen knapp zwei Prozent an Wert und notiert knapp unter 3.000 US-Dollar. Ripple (XRP) und Solana (SOL) müssen trotz anhaltender Zuflüsse in die Spot ETFs ebenfalls etwas Federn lassen. Diese Wirtschaftsdaten stehen in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger und könnten die Kurse am Krypto-Markt entscheidend bewegen.

