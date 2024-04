In diesem Artikel erfährst du: Alle charttechnischen Informationen zur aktuellen Kursentwicklung von Tron (TRX)

Welche Chartmarken für Anleger nun relevant sind

Warum der Kurs von Tron insgesamt bullisher wirkt als viele andere Altcoins

Die Layer-1-Blockchain Tron (TRX) konnte sich im Zuge der positiven Kursentwicklung am Gesamtmarkt seit September 2023 stetig weiter gen Norden erholen und Mitte Februar dieses Jahres sogar sein Verlaufshoch aus dem November 2021 bei 0,129 US-Dollar zurückerobern. In der Spitze stieg der TRX-Kurs auf 0,144 US-Dollar und handelte damit nur noch 19 Prozent unter seinem Allzeithoch. Zwar musste der Top-20 Altcoin des zwielichtigen Krypto-Entrepreneurs Justin Sun in den letzten acht Handelswochen ebenfalls Feder lassen, taxiert mit 0,118 US-Dollar aber lediglich 18 Prozent unter seinem Jahreshoch. Damit gehört die Kryptowährung zu den stärksten Altcoins in den letzten Wochen. Die bullishe Gegenbewegung seit Ausbildung des letzten Verlaufstiefs am 19. April ließ Tron zwischenzeitlich um 17 Prozent bis an die Unterkante der Widerstandszone bei 0,122 US-Dollar ansteigen, bevor der Kurs im Zuge einer erneuten Konsolidierung von Bitcoin und Co. bis an den gleitenden Durchschnitt EMA50 bei 0,118 US-Dollar nachgab.

Auf welche Kursniveaus die Anleger kurz- und mittelfristig achten sollten, wird im Folgenden analysiert.

