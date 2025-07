Dogecoin zeigt auf dem Tageschart ein zunehmend spannendes technisches Setup. Der Kurs nähert sich aktuell einem markanten Widerstandsbereich um 0,171 US-Dollar, der sich mit dem Verlauf des 800er EMA überschneidet. Ein überzeugender Ausbruch über diese Zone würde ein starkes bullish geprägtes Signal senden und den Weg für einen Anstieg in Richtung des 50er EMA als nächstes Ziel freimachen.

Besonders relevant wäre in einem solchen Szenario das Verhalten bei einem Rücklauf auf das vorherige Ausbruchsniveau. Die Zone um 0,171 US-Dollar, verstärkt durch die neu gewonnene Unterstützung des 800er EMA, müsste gehalten werden, um das positive Momentum zu bestätigen. Diese technische Konstellation könnte dann als Grundlage für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dienen.

DOGE Tageschart mit Indikatoren & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Zwischen Konsolidierung und Breakout

Im 4-Stunden-Chart steht Dogecoin an einer technischen Weggabelung. Der Kurs testet derzeit den 50er EMA, welcher sich als kurzfristiger Widerstand etabliert hat. Sollte es Dogecoin nicht gelingen, diese gleitende Durchschnittslinie zu überwinden, wäre ein Rücksetzer in die darunterliegende grüne Unterstützungszone denkbar. Dort könnte sich ein potenzielles W-Reversal-Muster ausbilden – ein charttechnisches Umkehrsignal, das bei Bestätigung bullish interpretiert werden kann.

Gelingt hingegen ein direkter Durchbruch über den 50er EMA, rückt der Schlüsselwiderstand bei 0,171 US-Dollar erneut in den Mittelpunkt. Ein Bruch dieser Marke wäre ein klarer technischer Befreiungsschlag mit Potenzial für Anschlusskäufe und weiterführende Aufwärtsdynamik.

Das aktuelle Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) liefert zusätzliche Hinweise: Trotz der jüngsten Kursanstiege wurden in dieser Preisspanne vermehrt Long-Positionen aufgebaut, während gleichzeitig ein Short-Delta besteht – also ein Übergewicht an offenen Short-Positionen. Diese Konstellation birgt die Gefahr eines kurzfristigen Short Squeezes, sollte der Kurs den Widerstand bei 0,171 US-Dollar mit Volumen überwinden. In diesem Fall könnte die technische Bewegung zusätzlich durch Liquidationen beschleunigt werden.

DOGE 4-Stunden-Chart & Liquidation Level | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

