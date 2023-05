Es ist nicht weniger als die bedeutendste Gerichtsschlacht in der Krypto-Welt. Ripple, das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP, und die US-Börsenaufsicht (SEC) streiten vor Gericht um die Kategorisierung des Tokens. Unterstützung erhält Ripple dabei von Anwalt John Deaton. Dieser hat jetzt in einem Dokument eine Textstelle entdeckt, die, seiner Meinung nach, den Ausgang der Verhandlung maßgeblich beeinflusst. Die Faktenlage um die mysteriöse Fußnote eines angeblichen SEC-Mitarbeiters ist jedoch undurchsichtig.

XRP: Wertpapier, oder nicht?

Die SEC hat Ripple im Dezember 2020 verklagt und wirft dem Unternehmen vor, den hauseigenen Token XRP jahrelang illegal als nicht registriertes Wertpapier verkauft zu haben und dass dieser bis heute ein Wertpapier sei. Das Gericht muss jetzt klären, ob dieser Vorwurf berechtigt und XRP tatsächlich ein Wertpapier ist. Seit Tag eins wird der Fall von der Krypto-Welt mit Argusaugen verfolgt. Denn es wird davon ausgegangen, dass der Prozess als Präzedenzfall für künftige Krypto-Regulierungen herangezogen werden wird.

Fußnote gibt Rätsel auf

Ripple verteidigt sich mit der Argumentation, die SEC habe es versäumt, eine Metrik zu etablieren, die klar definiert, wie Kryptowährungen eingestuft werden. Sämtliche Informationen, die darauf hinweisen, dass die SEC möglicherweise erwog, XRP nicht als Wertpapier einzustufen, können Ripple helfen. Krypto-Anwalt Deaton behauptet jetzt, eine entscheidende Entdeckung gemacht zu haben.

Deaton meldete sich am 21. Mai auf Twitter zu Wort und erklärte, dass eine kurze Fußnote in einem juristischen Dokument von Ripple, die ihm erst kürzlich aufgefallen sei, bestätige, dass XRP tatsächlich “zwischen SEC-Mitarbeitern vor der Hinman-Rede” diskutiert wurde.

Die entsprechende Textstelle lautet: “Es gibt vernünftige Gründe für die Schlussfolgerung, dass XRP nicht alle Elemente der Howey-Analyse erfüllt und daher kein ‘Wertpapier’ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze ist.” Der Howey-Test wird zur Beurteilung eines Assets als Wertpapier herangezogen. Er gilt allerdings insbesondere in Bezug auf Kryptowährungen als umstritten. Es ist fraglich, ob der über 50 Jahre alte Test auf moderne Assets anwendbar ist.

Die Hinman-Dokumente

Bei der Hinman-Rede handelt es sich um einen Vortrag aus dem Juni 2018. Darin erklärte der Ex-Direktor der Finanzabteilung der SEC, dass Ether, der native Token der Ethereum-Blockchain, kein Wertpapier sei. Erst vor wenigen Tagen entschied ein Bezirksgericht, dass die SEC die dazugehörigen “Hinman-Dokumente” nicht unter Verschluss halten darf. Die Dokumente enthalten Aufzeichnungen von internen Beratungen der SEC in Zusammenhang mit der Rede. Den Antrag der SEC auf Geheimhaltung der Dokumente lehnte die zuständige Richterin Analisa Torres ab.

Urheberschaft ungeklärt

In einem Twitter-Space vom 22. Mai, der von der Fox-Business-Journalistin Eleanor Terrett moderiert wurde, argumentierte Deaton, dass die Textstelle “eindeutig besagt”, dass XRP bei der Behörde diskutiert wurde, weil “jemand bei der SEC diese Person zitierte, die sagte, dass es kein Wertpapier ist, oder sie leitete die E-Mail innerhalb der E-Mail-Kette weiter.” Die Urheberschaft der Fußnote ist nämlich ungeklärt. Deaton versucht nun über die Art und Weise, wie auf das Zitat Bezug genommen wird, die Möglichkeiten einzugrenzen.

Dass die Textstellen nicht geschwärzt sind, sei ein Hinweis darauf, dass der Text “kein direktes Zitat eines hochrangigen SEC-Beamten ist”. In einem weiteren Tweet heißt es dann relativierend: “Vielleicht ist es kein direktes Zitat eines SEC-Beamten, aber es ist ein SEC-Beamter, der sich auf die Analyse von XRP durch jemand anderen in den E-Mails mit Hinman bezieht”. Allerdings bleiben diese Versuche am Ende des Tages doch nur Spekulation. Mehr Aufschluss in dieser Sache könnte es am 13. Juni geben. Es wird erwartet, dass die Hinman-Dokumente an diesem Tag freigegeben werden.