Relai Rekordwachstum für Bitcoin-Sparplan-App

Beim Schweizer Bitcoin-Sparplan-Anbieter Relai läuft es. Unternehmensangaben zufolge verzeichnet das Start-up ein Wachstum von 300 Prozent für das Jahr 2023.

Auch die App wird unter BTC-Anlegerinnen und -Anlegern immer beliebter: Ganze 300.000 Mal wurde Relai in verschiedenen App Stores heruntergeladen. Beflügelt durch das positive Jahr am Kryptomarkt stecken Kund:innen außerdem immer mehr Geld in Bitcoin: Das Jahreshandelsvolumen summiert sich auf 180 Millionen US-Dollar. Das geht aus einer Pressemitteilung vor, die BTC-ECHO vorliegt.

Die positiven Zahlen geben für Relai freilich keinen Anlass, das Tempo zu verlangsamen. Im Gegenteil: Wie das Zürcher Start-up meldet, konnte das Unternehmen erneut eine Finanzrunde abschließen. Zu den Investoren zählen unter anderem: Bitcoin-Pionier Luzius Meisser sowie Jan Brzezek, Gründer der Crypto Finance AG. Auch alte Bekannte wie der VC von Jeff Booth, Ego Death Capital und Lightning Ventures waren mit von der Partie.

Relai-CEO Julian Liniger zeigt sich mit der Finanzspritze zufrieden:

Trotz des derzeitigen Abschwungs am Venture-Capital-Markt freuen wir uns, dass wir uns diese Smart-Money-Finanzierung […] gesichert haben. Ihr Vertrauen in Relai unterstreicht die Stärke unseres Produkts und unseres Teams. Dieser Zwischenerfolg motiviert uns, unsere Mission langfristig weiterzuverfolgen und Bitcoin 100 Millionen Europäern näherzubringen.

Wie hoch die Finanzierungsrunde ausgefallen ist, teilt das Start-up auf Anfrage nicht mit. Die Unternehmensbewertung liegt bei 30 Millionen US-Dollar.

Relai: Wann kommt das Lightning-Feature?

Unterdessen ist Relai weiterhin umtriebig. Zuletzt berichtete BTC-ECHO über die Integration des Bitcoin-Lightning-Netzwerks in die Non-Custodial-App. Wir konnten das Feature vorab testen. Wann deutsche User von dem Lightning-Feature Gebrauch machen können, ist unklar. Auf Anfrage teilt uns das Unternehmen mit, dass es dazu Ende Januar ein Update geben wird.

Als Bitcoin-Broker ist Relai außerdem nah dran am Puls des Marktes. Wie wir im Dezember 2023 berichteten, registriert das Unternehmen massive Kapitalumschichtungen von Immobilien in BTC. Wie das Unternehmen gegenüber BTC-ECHO mitteilt, stammen “75 Prozent des OTC-Volumens im 4. Quartal 2023 aus Immobilienverkäufen.”