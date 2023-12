Betongold war einmal. Seit 2022 die Zinswende einsetzte und die Party am Finanzmarkt durch steigende Leitzinsen ein jähes Ende nahm, geht der Wert von Immobilien deutlich zurück.

Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im 2. Quartal 2023 um durchschnittlich 9,9 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2022 gesunken. Als Geldparkplatz und Inflationsschutz eignen sich Immobilien also immer schlechter. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Investorinnen und Investoren zunehmend in anderen harten Assets Zuflucht vor der Teuerungsrate suchen. Auch in Bitcoin, wie Daten zeigen, die BTC-ECHO exklusiv vorliegen.