NFTs sind mittlerweile ein kritisch beäugter Nischenmarkt. Der große Hype – vorbei. Das Handelsvolumen liegt nach dem Crash von 2022 weiterhin am Boden. Dafür scheint das Misstrauen gegenüber dem Blockchain-Trend umso höher. Doch die Situation könnte sich bald ändern. Denn mit Sony und Amazon bereiten zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt ihren Eintritt in den Space vor.

Sony meldete letzten Freitag, am 24. März, ein Patent für NFTs an. Der Playstation-Hersteller will diese für Videospiele nutzen – in der Branche ein hochumstrittenes Vorhaben. Ein Vorstoß von Amazon in den NFT-Space wird indessen im April 2023 erwartet. Letzten Freitag berichtete CoinDesk über eine E-Mail von einem Amazon-Account, die die Existenz von NFTs und einer Kunstgalerie auf der Handelsplattform bestätigt.

Gerüchte über Amazons Pläne kursieren schon länger. Blockworks berichtete erstmals im Januar 2023 darüber. Die Website “The Big Whale” legte Anfang März nach: Eine NFT-Plattform namens “Amazon Digital Marketplace” sei in Arbeit. Beide Berichte berufen sich auf Insider.

NFT-Vorstöße zwischen Erfolg und Scheitern

Seit einigen Monaten wagen sich immer mehr große Player in den NFT-Space. Oft kooperieren sie dafür mit Polygon, dem Layer2-Netzwerk für Ethereum. Zwei besonders erfolgreiche Projekte: Starbucks startete mit “Stamps” ein besonderes Royalty-Programm mit NFTs. Reddit machte einzigartige digitale Avatare als NFTs handelbar. Beide Projekte waren fast sofort ausverkauft. Ihre Preise haben sich vervielfacht. Der Reddit-CEO Steve Huffmann verriet BTC-ECHO im Interview: “Wir haben eine Reise vor uns und wollen das Projekt weiter skalieren. Millionen von Menschen sollen digitale Waren an Verbraucher verkaufen.”

Doch nicht jedes Projekt ist erfolgversprechend: Meta stellte gerade seine NFT-Integration für Instagram und Facebook wieder ein. Letzten Sommer hatte man den Vorstoß ins Web3 voller Enthusiasmus verkündet.

Sony hat einen schweren Weg vor sich

Zentral für den Erfolg der Initiativen wird sein, ob Sony und Amazon für ihre NFT-Angebote auch einen Anwendungsfall finden, der über bloße Spekulation hinausgeht. Starbucks beispielsweise bietet mit seinen “Stamps” seinen Nutzern den Zugriff auf eine Vielzahl exklusiver Inhalte an.

Gerade Sony hat eine schwere Reise vor sich. NFTs sind in Gamerkreisen als Betrugsmasche verpönt. Schon mehrere namhafte Unternehmen wie Electronic Arts oder Ubisoft verbrannten sich mit ihren NFT-Vorstößen die Finger und mussten zurückrudern.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter