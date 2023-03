"Zu riskant" Reddit-Chef schließt zeitnahe Krypto-Integration aus

Das NFT-Geschäft brummt auf Reddit. An Kryptowährungen traut man sich aber noch nicht heran, erklärt Reddit-CEO Huffman auf der Paris Blockchain Week.

Neben Twitter ist Reddit der Szenetreff für alles, was mit Krypto zu tun hat. Über die Plattform tauscht sich die Community aus, diskutiert über neue und alte Projekte, verabredet sich zu gemeinsamen Pump-Aktionen, schickt sich die dümmsten Memes. Aktiv mischt die Plattform seit Juli letzten Jahres am NFT-Markt mit, mit großem Erfolg. Über zehn Millionen digitale Avatare wurden verkauft, die Marktkapitalisierung beträgt rund 120 Millionen US-Dollar. Kryptowährungen zu integrieren: für viele ein naheliegender Schritt. Dem hat CEO Steve Huffman auf der Paris Blockchain Week gegenüber BTC-ECHO aber eine Absage erteilt – fürs Erste.

Vorerst keine Krypto-Integration auf Reddit

“Zu komplex und zu riskant” – die Gründe, warum sich Reddit CEO Steve Huffman vorerst gegen eine Krypto-Integration stellt, scheinen banal. Dass es “dort eine Menge interessantes Potenzial” gebe, stünde außer Frage. “Von einem regulatorischen Standpunkt aus gesehen” seien Kryptowährungen aktuell aber ein zu heißes Eisen, so der 39-jährige Unternehmer und Entwickler im Gespräch mit BTC-ECHO auf der aktuell stattfindenden Paris Blockchain Week.

Zunächst konzentriere sich Reddit weiter auf sein Krypto-Kerngeschäft: NFTs. Die Einbindung von Avataren sei ein “sehr wichtiger Schritt” gewesen, meint Huffman. Abzulesen an der konstant gestiegenen Nachfrage. “Wir werden also noch eine Weile in dieser Richtung weitermachen”. Ganz ausgeschlossen scheint die Krypto-Anbindung aber nicht. “Wir werden sehen, wie sich der Markt außerhalb von NFTs entwickelt”.

Nur Bitcoin und Ethereum?

Gegenüber Krypto hat Huffman eine offene, aber nicht unkritische Haltung. Andere NFTs, als die Reddit-Avatare, besitze er nicht: “Sie kamen mir zu sehr wie ein Scam vor”. Ein Grund, warum die Reddit-NFTs zu fixen Preisen verkauft und nicht am spekulationsgetriebenen Sekundärmarkt verhökert werden. “Immer wenn man sieht, dass die Preise bei diesen Auktionen so hoch sind, denke ich, dass das entweder Betrug oder Wash Trading ist”.

Zwiegespalten auch seine Meinung über Kryptowährungen. “Ich glaube, die Welt braucht einen Store of Value und das ist wahrscheinlich Bitcoin, oder? Ein Wertspeicher ist wirklich nützlich, aber ich glaube nicht, dass wir mehrere brauchen”. Ethereum dagegen funktioniere als Anwendungsplattform “wirklich erstaunlich”. Was den Rest anbelangt, überwiegt die Skepsis: “Ich denke, dass viele der Verwendungszwecke von Kryptowährungen außerhalb von Wertaufbewahrung oder Anwendungen Fishing sind”.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit den BTC-ECHO-Redakteuren Daniel Hoppmann und Moritz Draht.

