Paris schreibt aktuell nicht nur wegen der andauernden Proteste gegen die Rentenpolitik des französischen Präsidenten Macron Schlagzeilen, sondern ist dieser Tage auch eine Hochburg für Krypto und Blockchain. Auf der Paris Blockchain Week trifft sich das Who’s who der Szene und diskutiert in diversen Panels über die wichtigsten Themen und Trends der Branche. Von Bitcoin und CBDCs bis DeFi und NFTs lässt eine der größten Krypto-Konferenzen in Europa keine Wünsche offen. Über 10.000 Besucher und 400 Speaker erwarten die Veranstalter. Unter Ihnen Vertreter namhafter Unternehmen wie ConsenSys, Circle, Reddit und mittendrin: BTC-ECHO.

Die Redakteure Daniel Hoppman und Giacomo Maihofer berichten für euch live von einer der größten Blockchain-Konferenzen Europas. Sie führen Interviews mit Szenegrößen wie Steve Huffman (Reddit), Joseph Lubnin (Consesys), Paolo Ardoino (Bitfinex und Tether) und vielen mehr.

Neben der Hauptveranstaltung im größten und wohl bekanntesten Museum der Welt, dem Louvre, können Tech-Talente in Wettbewerben die Unternehmen von ihren Fähigkeiten überzeugen. Parallel organisieren die Veranstalter einen Hackathon, bei dem Entwickler für ein Wochenende neue Innovationen rund um die Blockchain fördern sollen. Die Gewinner der Wettbewerbe werden am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben.

Abseits des Main-Events organisiert die Krypto-Szene zahlreiche Nebenveranstaltungen und Partys in der französischen Hauptstadt.

Frankreich wird zum Krypto-Hub

Frankreich etabliert sich in der Krypto-Industrie immer mehr zu einem wichtigen Standort. Die Krypto-Börse Crypto.com und USDC-Herausgeber Circle kündigten erst vor Kurzem die Eröffnung des europäischen Hauptsitzes in Paris an. Krypto-Riese Binance operiert ebenfalls aus der Metropole heraus. In der Zukunft dürfte das Land für viele Anbieter nach dem Inkrafttreten der MiCA-Regulierung weiter an Relevanz gewinnen. Die Verordnung setzt einheitliche regulatorische Standards für den Krypto-Sektor, deren Einhaltung unter anderem von den in Paris ansässigen Aufsichtsbehörden EBA und ESMA überwacht werden.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter