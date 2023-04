LimeWire feiert seine Vergangenheit und schickt Fans auf eine nostalgische Zeitreise in die 2000er. Teilnehmer können in einem Spiel Kryptowährungen verdienen.

Über eine Browseranwendung schickt LimeWire seine Benutzer zurück in die glorreichen 2000er – zumindest vor dem Bildschirm. Beim Öffnen des Spiels verfallen Nutzer in pure Nostalgie. Denn: LimeWire ahmt seine kultige Vergangenheit aus Windows XP-Zeiten nach, inklusive der klassischen “Rolling Greens”-Ästhetik. Tüchtige Spieler können sogar etwas gewinnen: die kommende Kryptowährung von LimeWire (LMWR). Wie es funktioniert? Ganz einfach: “Illegal” Musik herunterladen, wie so mancher Nutzer in den 2000ern.

“Das Spiel ist für uns hauptsächlich ein Werkzeug, um die Leute auf lustige Weise auf das neue LimeWire aufmerksam zu machen und unsere Community im Web3-Bereich zu stärken”, erklärt LimeWire-CEO Julian Zehetmayr gegenüber BTC-ECHO. “Wir haben eine Weile überlegt, so etwas zu bauen, und jetzt war es endlich der richtige Zeitpunkt, da unser Plattform-Relaunch und der Token-Verkauf anstanden.”

Krypto verdienen – so geht’s

Das Spiel simuliert ein altes Windows-Betriebssystem, auf dem die LimeWire-Software läuft. Spieler müssen ihre E-Mail-Adresse eingeben, um teilzunehmen. Der Rest ist einfach: Im dafür vorhergesehen Feld nach Liedern aus den frühen 2000ern suchen, die Songs herunterladen und Punkte kassieren. Aber Achtung: LimeWire hat für Nostalgie gesorgt. Einige Lieder enthalten einen Virus, der zum sofortigen Spielabbruch führt – Game Over.

Sowohl bei den Liedern, als auch dem Virus handelt es sich im Übrigen um keine echten Dateien. Es besteht also keine Gefahr durch Computerdefekt oder im schlimmsten Fall Polizeigewahrsam.

Das LimeWire-Spiel mit nostalgischem Windows XP-Hintergrund I Quelle: LimeWire

Spielern mit den höchsten Punktzahlen werden Krypto-Belohnungen in Form von LimeWires kommendem ERC-20-Token (LMWR) versprochen. Die 1.000 besten Teilnehmer erhalten zudem “Merch-Pakete”, sagt das Unternehmen. In einem ersten Versuch erreichte BTC-ECHO-Redakteur Dominic Döllel 170 Punkte. Der Highscore liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei rund 28.450 Punkten.

Der öffentliche Token-Verkauf von LMWR ist für nächsten Monat geplant. Im privaten Vorverkauf haben Kraken, Crypto.com und weitere Wagniskapitalgeber bereits 10,4 Millionen US-Dollar investiert, wie Daten auf der Website zeigen.

LimeWire: Der neue NFT-Player

Was Anfang der 2000er zu selbst gebrannten Eigenkreationen in Form von Mix-CDs verholfen hatte, ist mittlerweile neuer Player am Kryptomarkt: LimeWire verkündete letztes Jahr die Entwicklung einer eigenen NFT-Börse. Durch eine Kooperation mit Universal brachte LimeWire bereits Taylor Swift, U2 und Coldplay auf die Blockchain.

Die ursprüngliche Filesharing-Plattform wurde 2010 nach einem Bundesgerichtsverfahren wegen Urheberrechtsverletzung geschlossen. Das neue LimeWire hat zwar keine Verbindung zur einstigen Plattform. Mit dem Spiel kehrt der NFT-Marktplatz allerdings wieder zu seinen Wurzeln zurück.

Wer in Nostalgie schwelgend, Lieder herunterladen möchte, hat noch bis zum 15. Mai Zeit. Hilfsmittel sind übrigens erlaubt. Neben der Internet-Recherche dürften vor allem staubige Bravo Hits-CDs hilfreich sein.

