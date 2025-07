Du hast dich entschieden, in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen, möchtest Bitcoin und Altcoins kaufen – aber wo fängst du an? Bei der Vielzahl an Plattformen kann der Einstieg überwältigend wirken. Wo bekomme ich das beste Paket aus Profit-Chancen, Komfort und Sicherheit? Kraken, eine der ältesten und etabliertesten Anbieter weltweit, bietet dir eine verlässliche Anlaufstelle. Erfahre, wie du in wenigen Schritten loslegst – ohne Risiko, aber mit viel Potenzial.

Von der Anmeldung zur Verifizierung: Dein Ticket zum Trading

Der Einstieg bei Kraken beginnt in wenigen Schritten, der dich in kurzer Zeit bereit für deinen Handel mit Krypto macht. Los geht es mit der Registrierung: Du gibst eine sichere E-Mail und ein starkes Passwort ein. Nach der Bestätigung per 6-stelligem Code aus deinem Posteingang geht es weiter mit der Verifizierung.

Kraken unterscheidet zwischen mehreren Verifizierungsstufen. “Intermediate” ist für die meisten Einsteiger ausreichend und erlaubt Ein- und Auszahlungen per SEPA sowie Krypto-Transaktionen. “Pro” ist für sehr hohe Limits und professionelle Nutzung gedacht. Kraken steht sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden mit seinen Services zur Verfügung.

Der Prozess ist kurz und unbürokratisch: Nach dem Hochladen von Personalausweis-Vorder- und -Rückseite dauert die Freischaltung abhängig vom Einzelfall meistens nur wenige Minuten bis ein paar Stunden. Möchtest du höhere Limits nutzen, können zusätzliche Dokumente, etwa ein Adressnachweis und manchmal eine Bestätigung der Herkunft deiner Mittel erforderlich sein. Das klingt aufwendig, ist aber ein wichtiger Schutz gegen Betrug und Geldwäsche.

Einzahlungen und erste Trades: Einfacher als gedacht

SEPA-Überweisungen sind auf Kraken gebührenfrei und dank Echtzeit-Banking vieler Finanzinstitute oft schon innerhalb von Sekunden verfügbar. Im Menü wählst du “Geld einzahlen” und startest die Überweisung. Auch Kreditkarten stehen dir als Option zur Verfügung: Hier zahlst du zwar eine Gebühr, kannst aber sofort mit dem Handel beginnen.

Mit der “Easy Buy”-Funktion kaufst du Bitcoin & Co. in drei Klicks, ganz ohne Orderbuch-Kenntnisse. Du wählst einfach den gewünschten Betrag, suchst dir die Kryptowährung aus und bestätigst den Kauf. Du kannst auch kleine Beträge investieren, was gerade für Einsteiger ein großer Vorteil ist. Kraken bietet eine breite Auswahl an Kryptowährungen – von Bitcoin und Ethereum bis hin zu Solana und vielen mehr.

Kraken Standard vs. Pro: Welche Oberfläche passt zu dir?

Die Wahl zwischen Standard- und Pro-Oberfläche entscheidet über Gebühren, Tools und Komplexität. Während Kraken Standard mit einfachen Market-Orders und Basischarts punktet, bietet Kraken Pro Limit-Orders, Margin-Trading mit Hebel und professionelle Charting-Tools.

Für viele Einsteiger reicht die Standard-Oberfläche vollkommen aus: Du siehst aktuelle Kurse, kannst unkompliziert kaufen und verkaufen und behältst stets den Überblick. Wer sich später intensiver mit Trading beschäftigen will, kann mit einem Klick zur Pro-Version wechseln und dort von niedrigeren Gebühren und erweiterten Funktionen profitieren.

Du kannst übrigens jederzeit zwischen beiden Oberflächen wechseln, ohne dass dein Guthaben oder deine Daten verloren gehen.

Sicherheit first: Diese Features schützen dein Vermögen

Krakens umfassender Ansatz für Cybersicherheit und Informationssicherheits-Managementsysteme wurde nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert und ermöglichte dem Unternehmen die Absolvierung einer SOC 2, Typ 1-Prüfung. Darüber hinaus war Kraken 2014 der erste Anbieter in diesem Segment, der Proof of Reserves einführte – Jahre vor allen anderen großen Wettbewerbern. Der jüngste Proof of Reserves (PoR), abgeschlossen am 31. März 2025, umfasst Kundenbestände in BTC, ETH, SOL, USDC, USDT, XRP und erstmals auch ADA.

Kraken setzt auf ein mehrstufiges Sicherheitssystem, um deine Vermögenswerte vor Hackerangriffen zu schützen. FIDO2-Passkeys ersetzen unsicherere SMS-Codes und schützen vor Phishing-Angriffen. Für den Alltag bedeutet das: Selbst wenn jemand dein Passwort kennt, kommt er ohne deinen physischen Schlüssel nicht an dein Guthaben.

Kombiniere dies mit Whitelisting, das Auszahlungen nur an vordefinierte Wallet-Adressen erlaubt, und dem Global Settings Lock, der Kontoeinstellungsänderungen für sieben Tage blockiert. Diese Funktionen findest du im Bereich “Sicherheit” deines Kraken-Kontos und solltest sie direkt nach der ersten Anmeldung aktivieren.

Die Kundengelder sind bei Kraken offline geschützt. Regelmäßige Proof-of-Reserves-Nachweise garantieren, dass jeder Euro und jeder Coin 1:1 gedeckt ist. Kraken veröffentlicht zudem regelmäßig Berichte, die von unabhängigen Prüfern bestätigt werden. Für institutionelle Nutzer gibt es zusätzliche Extras wie Multi-Signature-Wallets und individuelle Service-Level-Agreements für Support-Anfragen.

Lernen mit System: Das Kraken Learn Center

Gerade als Einsteiger profitierst du enorm vom Kraken Learn Center. Hier findest du nicht nur Erklärvideos zu den wichtigsten Krypto-Grundlagen, sondern auch tiefergehende Artikel zu Themen wie Wallet-Sicherheit, Blockchain-Technologie und aktuellen Markttrends.

Hilfreich sind auch die Steuer-Guides, die dir Schritt für Schritt erklären, wie du deine Gewinne korrekt versteuerst. Auch bei komplexeren Themen wie DeFi, NFTs oder Staking wirst du unterstützt. Das Angebot ist kostenlos und wird laufend aktualisiert.

Praktische Tipps für deinen Alltag mit Kraken

Viele Einsteiger fragen sich, wie sie Gebühren sparen und Fehler vermeiden können. Hier ein paar bewährte Tricks: Nutze für Ein- und Auszahlungen kostenfreie Methoden, wenn du es nicht besonders eilig hast. Prüfe bei jeder Überweisung, dass du die von Kraken angegebene Referenznummer korrekt angibst – das beschleunigt die Gutschrift. Wenn du vorhast, regelmäßig zu investieren, kannst du mit Sparplänen oder wiederkehrenden Käufen arbeiten. So profitierst du langfristig vom Durchschnittskosteneffekt und musst nicht ständig den Markt timen.

Sollte es doch einmal zu Problemen kommen, steht dir der Kraken-Support rund um die Uhr zur Verfügung. Die Hilfeseiten und FAQ sind sehr ausführlich und beantworten die meisten Fragen direkt.

Kraken ist der Anbieter deines Vertrauens

Mit klaren Verifizierungsprozessen, günstigen Zahlungsmethoden, einer komfortablen Benutzeroberfläche und einem umfassenden Bildungsangebot, findest du bei Kraken alles an einem Ort.

Dein nächster Schritt? Registriere dein Konto am besten noch heute. Die Krypto-Welt wartet – und mit Kraken hast du einen zuverlässigen Begleiter an deiner Seite.

Disclaimer:

Dieser Service wird von DLT Finance, einer Marke der DLT Securities GmbH und der DLT Custody GmbH, angeboten. Die BaFin beaufsichtigt die DLT Securities GmbH für den Krypto-Handel und die DLT Custody GmbH für die Krypto-Verwahrung.

Die Verfügbarkeit von Margin-Trading-Diensten unterliegt bestimmten Einschränkungen und Zulassungskriterien. Der Handel mit Margin birgt ein gewisses Risiko und ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Lesen Sie die Margin-Offenlegungserklärung von Kraken, um mehr zu erfahren.

