Bitcoin-ETFs steuern auf den zweiten Monat in Folge mit hohen Abflüssen zu. Die Daten zeigen eine deutliche Zurückhaltung institutioneller Investoren.

Die Stimmung institutioneller Anleger bleibt angespannt. Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar ziehen Investoren kontinuierlich Kapital aus den Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum ab. Bitcoin konnte in dieser Zeit zwar zeitweise über die Marke von 80.000 US-Dollar steigen, notiert inzwischen jedoch wieder bei rund 63.000 US-Dollar.

Wann wird die Abflussserie enden? / Quelle BTC-ECHO

Bereits der Mai endete bei den Bitcoin ETFs mit Nettoabflüssen von 2,43 Milliarden US-Dollar. Auch im laufenden Juni setzt sich der Trend fort. Seit Monatsbeginn wurden weitere 2,1 Milliarden US-Dollar aus den Anlageprodukten abgezogen. Die ETF-Daten zeigen damit seit mehreren Wochen eine klare Richtung.

Bitcoin wartet auf Trendwende

Allein am gestrigen Handelstag verzeichneten die Bitcoin ETFs Nettoabflüsse in Höhe von 213,85 Millionen US-Dollar. Die anhaltenden Mittelabzüge deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren dem Markt weiterhin Kapital entziehen.

Auch bei den Ethereum ETFs bleibt die Entwicklung schwach. Am vergangenen Handelstag wurden 35,59 Millionen US-Dollar abgezogen. Auf Monatssicht summieren sich die Abflüsse inzwischen auf 167,12 Millionen US-Dollar.

Viele Altcoins haben seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren / Quelle TradingView

Eine Ausnahme bilden die XRP ETFs. Sie konnten als einzige der großen Krypto-ETFs auf Monatssicht Nettozuflüsse verbuchen. Insgesamt flossen seit Monatsbeginn 11,26 Millionen US-Dollar in die Anlageprodukte.

Trotz der negativen Dynamik der vergangenen Wochen bleiben die Krypto-ETFs ein voller Erfolg. Die Bitcoin-Fonds kommen mittlerweile auf ein verwaltetes Vermögen von 77,33 Milliarden US-Dollar. Die Ethereum-Produkte vereinen aktuell 8,96 Milliarden US-Dollar auf sich.