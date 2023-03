Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Binance: Krypto-Börse hält kurzzeitig Ein- und Auszahlungen an

Technische Probleme bei der weltweit größten Krypto-Börse: Binance musste zeitweise alle Ein- und Auszahlungen pausieren. Zurückzuführen sei dieser Schritt auf einen “merkwürdigen Fehler”, der bei einer Trailing-Stop-Order aufgefallen sei. Das erklärte die Krypto-Börse via Twitter.

Solana: Handy geht nächsten Monat an den Start

Das Krypto-Smartphone “Saga” soll bereits am 13. April erhältlich sein. Solana kündigte dazu ein Launch Event an, um das Handy offiziell auf den Markt zu bringen. Nutzerinnen und Nutzer von Saga sollen die Möglichkeit haben, Token und NFTs auf dem neuen Handy zu verwalten. Dafür ist das Smartphone mit der Solana-Blockchain verbunden.

Bitpanda: Krypto-Broker gibt Kooperation mit Visa bekannt

Die österreichische Exchange Bitpanda gab in einem Blogbeitrag bekannt, mit dem Zahlungsabwickler Visa zu kooperieren. Durch die Partnerschaft können demnach institutionelle Akteure im Visa-Netzwerk von “modernster Digital-Asset-Infrastruktur, Services und regulatorischer Exzellenz profitieren und ihren eigenen Kunden digitale Assets sicher und konform anbieten”, heißt es in der Bekanntmachung.

Telegram: Wallet-Bot integriert USDT

Nutzerinnen und Nutzern der Nachrichten-App Telegram ist es ab sofort möglich, Transaktionen mit USDT (TRC20) durchzuführen. Andere Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) sind bereits seit längerer Zeit möglich. Die Integration erfolgt über den Wallet-Bot der TON Foundation, den User aktivieren müssen, um das Feature zu benutzen.

dwpbank: Bitcoin und Co. bald bei 1.200 deutschen Banken im Angebot?

Etwa 1.200 Banken und Sparkassen nutzen die Infrastruktur der deutschen WertpapierService Bank AG (dwpbank), um Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Mithilfe der neuen Plattform wpNex soll es nun allen Mitgliedsbanken möglich sein, ihren Kundinnen und Kunden Bitcoin anzubieten.

