Binance vs. USA, ein gigantischer Krypto-Betrug, ein Bitcoin-Präsident in Südamerika und Drama bei OpenAI: Die Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Binance vs. USA: Strafzahlungen, Haftstrafen, Neuanfänge

Seit 2018 ermittelte das Justizministerium gegen Binance, die größte Kryptobörse der Welt. Immer wieder zirkulierten Gerüchte darüber, dass die Klage bald kommen würde, zuletzt im August dieses Jahres. Und mit ihr: die Sorge vor dem nächsten großen Krypto-Kollaps – einem “nuklearen Winter”.

Nun herrscht Klarheit: Binance muss sich aus den USA zurückziehen, der CEO Changpeng “CZ” Zhao wurde ersetzt und die Krypto-Börse muss Strafzahlungen in Milliardenhöhe leisten.

Warum die Entwicklungen positiv für den Krypto-Markt sind, lest ihr hier: Warum der Rücktritt von CZ extrem bullish für Krypto ist

Wie der neue Chef der Exchange tickt, lest ihr hier: Richard Teng: Wer ist der neue CEO von Binance?

Podcast

Javier Milei: Bekommt Argentinien einen Bitcoin-Präsidenten?

“Es lebe die Freiheit, verdammt!” Die Bitcoin-Welt hat nach Nayib Bukele einen neuen Lieblingsstaatenlenker. Auch er kommt aus Lateinamerika. Doch seine radikalen Ideen haben mit Bitcoin herzlich wenig zu tun.

“Ihr linken Hurensöhne, da habt ihrs”, schreit der neue Präsident Argentiniens ins Mikrofon. “Ihr könnt euch euren Staat in den Arsch schieben”. Mit Javier Milei ist einer ins Präsidentenamt gewählt worden, der um seine ablehnende Haltung gegenüber Staatlichkeit sowie seiner Verachtung bezüglich politischer Kultur keinen Hehl macht. Er pöbelt, beleidigt und lässt sich mit Kettensägen ablichten, die eine radikale Kürzung des Staatsapparates symbolisieren soll.

Warum Javier Milei Bitcoin am Ende sogar schaden könnte, lest ihr hier: Warum Javier Milei Bitcoin nur wenig nutzen wird

PLC Ultima: Verdacht auf Krypto-Betrug

Reich werden mit Kryptowährungen: Das ist der Traum vieler. Bei PLC Ultima soll er in Erfüllung gehen. Anderthalb Millionen Menschen sind angeblich bereits dabei, Teil des Multi-Level-Marketing-Krypto-Movements. Hunderte Millionen, so das bescheidene Ziel, sollen es werden. PLC Ultima wirbt mit einer Kryptowährung für den Massengebrauch. Mehr noch: Einem Lifestyle-Produkt mit scheinbar unendlichen Aufstiegschancen. Inklusive Wallet und Krypto-Debitkarte, einer Crowdfunding-Plattform, einem Farming-System zur Vermehrung von Coins, jeder Menge Bling Bling – und vielen offenen Fragen.

Investigative Recherchen von BTC-ECHO nähren den Verdacht: Bei dem “groß angelegten Infrastrukturprojekt” könnte es sich um ein betrügerisches Schneeballsystem handeln. Dubiose Geldflüsse, auffällige Kursverläufe, intransparente Firmengeflechte und ChatGPT als Ghostwriter: nur die Spitze des Eisbergs.

Alle weiteren Informationen erhaltet ihr hier: PLC Ultima: Verdacht auf Krypto-Betrug

Warum Marc Friedrich Bitcoin für “die größte Revolution aller Zeiten” hält

Marc Friedrich ist Bestsellerautor, Finanzberater und Bitcoiner. In seinem neuen Buch schreibt er über Bitcoin und wieso Orange Coin “die größte Revolution aller Zeiten” sein könnte.

Wir haben mit Marc Friedrich über die grüne Transformation, Sachwerte und natürlich Bitcoin gesprochen.

Das gesamte Interview lest ihr hier: Warum Marc Friedrich Bitcoin für “die größte Revolution aller Zeiten” hält

Du möchtest Kryptowährungen handeln? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500 , der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (82 % Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter

Chaos bei OpenAI

Gefeuert, neu orientiert und wiedereingestellt in vier Tagen: Hätte ein OpenAI-Angestellter in der vergangenen Woche Urlaub gemacht – nebst Digital Detox, hätte er vom jüngsten Chaos in der Chefetage des KI-Unternehmens eventuell gar nichts mitbekommen.

Nach einem überraschenden Rauswurf und einer raschen Anstellung bei Microsoft ist Sam Altman nun jedenfalls wieder zurück auf seinem Posten bei OpenAI. Der Grund dafür: Über 700 Mitarbeiter des KI-Unternehmens hatten dem Vorstand mit der Kündigung gedroht – nebst Wechsel zu Microsoft. Druck, dem der Vorstand offensichtlich nicht standhalten konnte.

Doch wie kam es zu dem überraschenden Rauswurf des KI-Aushängeschilds des Unternehmens? Diesbezüglich treten immer neue Details ans Licht der Öffentlichkeit.

Warum ein KI-Tool dahintersteckt und ob SkyNet bald die Weltherrschaft übernimmt, erfahrt ihr hier: OpenAI: Warum ein AGI-Durchbruch hinter dem Chaos in der Chefetage steckt