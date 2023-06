Die US-Börsenaufsicht (SEC) hat Binance und dessen Geschäftsführer Changpeng “CZ” Zhao angeklagt. Die Möglichkeit dessen schwebte schon seit einer Weile wie ein Damoklesschwert über der weltweit größten Kryptobörse. Im Netz spekuliert man über einen möglichen Nachfolger von Zhao. Der dabei einzig diskutierte Kandidat: Ex-Regulator Richard Teng. Ende Mai gab Binance auf Twitter die Beförderung des 52-Jährigen zum “Head of Regional Markets outside the United States” bekannt. Doch woher kommen die Spekulationen um einen möglichen CEO-Wechsel und warum könnte Teng infrage kommen?

Wer ist Richard Teng?

Richard Teng arbeitet bereits seit 2021 bei Binance. Zunächst als CEO von Binance-Singapur. Allerdings erhielt das Unternehmen in Singapur damals keine Lizenz der Regulierungsbehörde Monetary Authority of Singapore (MAS) und musste die dortigen Handelsaktivitäten aufgeben. Kurz darauf folgte die Übernahme des Amts des “Regional Head” für die MENA-Region (Middle East and North Africa). Im Laufe der Jahre weitete sich Tengs Zuständigkeit auf weitere Länder aus. Europa und Asien folgten. Seit Anfang des Monats ist er mit der Überwachung sämtlicher Märkte außerhalb der USA betreut.

Bevor Teng allerdings bei Binance einstieg, arbeitete er selbst bei diversen Regulierungs-Instanzen. 2015 kam er zu Abu Dhabi Global Market. Dort war er verantwortlich für die Überwachung, Entwicklung und Verwaltung des Regulierungs- und Aufsichtsrahmens für Finanzdienstleistungen von ADGM. Außdem war er sieben Jahre als Chief Regulatory Officer bei der Singapurer Börse SGX tätig. Zuvor war Teng für über 13 Jahre Direktor der Corporate Finance-Abteilung bei eben der Regulierungsbehörde, die Binance 2021 einen Strich durch die Rechnung machte. Der Monetary Authority of Singapore. Teng besitzt einen Master in angewandter Finanzwirtschaft der University of Western Sydney und schoss sein Studium der Buchhaltung an der Nanyang Technological University in Singapur mit Auszeichnung ab.

Ist ein neuer Binance CEO realistisch?

Dass man Teng mit seinen über zwei Jahrzehnten Erfahrung eine Schlüsselrolle bei Binance überantwortet, ist nicht verwunderlich angesichts der regulatorischen Schwierigkeiten, mit der sich das Unternehmen (nicht erst seit der jüngsten Klage) konfrontiert sieht. Bereits vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass man beim US-Ableger Binance.US versucht, die Unternehmensanteile von CZ zu reduzieren, um regulatorischen Druck vom Unternehmen zu nehmen. Ein Versuch, der offensichtlich zu spät kam. Die SEC ließ sich nicht beschwichtigen und klagte trotzdem.

Gegenüber Coindesk wich Teng Fragen zu seiner möglichen Nachfolge aus. “Über solche Dinge zu spekulieren, wäre verfrüht”. Seine neuen Aufgaben bei Binance seien “nur eine erweiterte Verantwortung, um [CZ] bei bestimmten Dingen zu helfen”. Das sagte Teng allerdings noch vor dem Bekanntwerden der SEC-Klage.

Jetzt muss Binance abwägen, ob ein Wechsel sinnvoll ist. Zhao als Galionsfigur und Sinnbild für zentralisierte operative Kontrolle etwas aus der Schussbahn zu nehmen, hat auf das Verfahren jedenfalls keinen Einfluss. Der Einsatz eines CEOs mit starkem regulatorischen Fokus könnte dazu beitragen, die Lücke zwischen der Kryptobranche und den Regulierungsinstanzen zu schließen.

Darüber berieten die Parteien laut Coindesk bereits im Vorfeld. “Sowohl die Führungsebene als auch die Aufsichtsbehörden haben hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert, dass Richard Teng die einzige Führungspersönlichkeit ist, die in die Fußstapfen von CZ treten könnte, um das Unternehmen in seinem Sinne weiter aufzubauen und gleichzeitig dazu beizutragen, die bestehende Kluft zwischen der Branche und den Aufsichtsbehörden zu überbrücken.” Coindesk bezog sich dabei auf Aussagen eines “ehemaligen Binance-Mitarbeiters”, der “anonym bleiben möchte”. Hinweise auf einen möglichen Wechsel bleiben also bestenfalls wage. Sollte es jedoch zu einem Wechsel kommen, ist Teng ein realistischer Nachfolger.