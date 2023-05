Sothebys mit eigenem NFT-Marktplatz, Voyager will bald mit Rückzahlungen starten und Washington hält an Mining-Steuer fest. Die top Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

N26, Coinbase und Co.: Krypto-Konten auf dem Schwarzmarkt erhältlich

Aktuelle Daten des Sicherheitsanbieters Privacy Affairs deuten darauf hin, dass Cyberkriminelle verifizierte Krypto-Konten im Darknet verkaufen. Demnach müsse man etwa 2.650 US-Dollar für einen “verifizierter Account bei N26” ausgeben. Andere Konten seien bereits für 30 US-Dollar zu haben. Auch Accounts bei Coinbase, Binance und Kraken seien davon betroffen.

Sothebys: Auktionshaus lanciert eigene NFT-Plattform

Das knapp 280 Jahre alte Kunstauktionshaus verdeutlicht seine Aufgeschlossenheit gegenüber digitale Kunst. Mit einem eigenen Marktplatz will Sothebys in das Metaverse vorstoßen. Mit Ethereum (ETH) und Polygon (MATIC) kann man nun für NFTs auf der neu gelaunchten Plattform des britischen Traditionsunternehmens bezahlen. Dabei fungiert der Handelsplatz als Sekundärmarkt für NFTs, nicht als Auktionsplattform.

Voyager: Rückzahlungen starten bald

Aussagen des Gläubiger-Komitees zufolge könnten Rückzahlungen in der Causa Voyager Digital bereits “in den nächsten Wochen” gestartet werden. Demnach befinde sich der bankrotte Krypto-Lender mittlerweile am Ende des Liquiditätsprozesses. Nach der Three-Arrows-Capital-Pleite im vergangenen Jahr meldete daraufhin auch Voyager seine Insolvenz an.

Bundestag: Beschluss zum eWpG noch im Jahr 2023

Noch dieses Jahr soll das sogenannte “Zukunftsfinanzierungsgesetz” beschlossen werden. Dadurch wird es Unternehmen zukünftig möglich sein, Aktien auf der Blockchain auszugeben. Der Schritt soll der Bundesrepublik bei der Entbürokratisierung und Digitalisierung im Bereich Finanzen verhelfen.

Washington: Biden will Mining-Steuer in den USA durchsetzen

US-Präsident Biden verstärkt seine Absicht, ein de facto Mining-Verbot in den USA einzuführen. Bereits im März dieses Jahres verkündete das weiße Haus sein Bestreben, eine Steuer in Höhe von 30 Prozent auf den für das Mining eingesetzten Strom einführen zu wollen. Nun veröffentlichte die Regierung einen Blogbeitrag, um mit weiteren Argumenten für ebenjene Steuer ihr Bestreben weiter zu verdeutlichen. Ob ein solcher Vorschlag jedoch letztendlich als Gesetz verabschiedet wird, bleibt fraglich.

