Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Trump wird zur Gefahr für Krypto

Auf den ersten Blick könnten die nächsten vier Jahre unter Trump für Anleger von Bitcoin und Co. eine große und lange Party werden. Und womöglich hat der US-Präsident tatsächlich vor, seine Wahlkampfversprechen bezüglich Krypto in die Tat umzusetzen. Dennoch besteht eine nicht geringe Gefahr, dass Trump mit seiner Politik am Ende ungewollt das Gegenteil für Bitcoin und Co. erreichen wird. Sogar ein großer Crash scheint möglich.

Die Gründe dafür erfahrt ihr hier: So könnte Trump Bitcoin 2025 in den Abgrund reißen

RWA-Sektor boomt: Wie profitiert man?

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rührte BlackRock-CEO Larry Fink einmal mehr die Werbetrommel für die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und forderte dessen schnellstmögliche Umsetzung. Der Real-World-Asset-Markt soll insbesondere in dem regulatorischen Umfeld der Trump-Administration an Fahrt gewinnen. Das Oracle Chainlink gilt neben den generalistischen Layer-1-Coins von Ethereum und Solana als größter Profiteur. Doch kleinere, spezialisierte Projekte spekulieren noch wesentlich stärker auf die “Blockchainisierung” traditioneller Anlageklassen – und könnten dementsprechend profitieren.

Welche das sind, lest ihr hier: Real World Assets: So profitierst du vom Tokenisierungsboom

BeraChain hebt ab: Was steckt dahinter?

Vom Teilzeit NFT-Projekt zur gehypten Next-Gen-Layer-1-Blockchain: Berachain nimmt Kurs auf den Krypto-Olymp. Das Projekt sammelte im letzten Jahr 100 Millionen US-Dollar von Geldgebern ein und sicherte sich schon vor dem Mainnet-Launch mehrere Milliarden US-Dollar an Kapital. Mit einem einzigartigen Konsensmechanismus und einer modularen Technologie will das hochgelobte Entwicklerteam nun die Vormachtstellung Ethereums und Solanas streitig machen.

Warum Anleger Berachain im Auge haben sollten, erfahrt ihr hier: Berachain: Konkurrenz für Solana und Ethereum?

Kann das Blutbad im KI-Sektor aufgehalten werden?

Die jüngste Marktkorrektur im Krypto-KI-Sektor hat viele Anleger aufgeschreckt. Zwei Vorzeigeprojekte – Ai16z und Virtuals Protocol – verloren über 60 Prozent ihrer Marktkapitalisierung, während die aktuellen Entwicklungen rund um DeepSeek kaum für Kursimpulse sorgen konnten. Doch die Mischung aus Open-Source-KI-Modellen, -KI-Agenten und Blockchain-Technologie ist aus mehreren Gründen immer noch vielversprechender, als der aktuelle Kursrutsch vieler KI-Token vermuten lässt.

Warum das so ist und wie man davon profitieren kann, lest ihr hier: KI-Token-Blase geplatzt – oder steht der wahre Boom noch bevor?

Buybacks: Steht die DeFi-Renaissance bevor?

Krypto-Investoren hatten in den vergangenen Wochen ordentlich an einer bis dato ausbleibenden Altcoin-Season zu knabbern. Besonders gehypte Narrative wie Memecoins und der KI-Sektor wurden massiv abverkauft. Halten konnten sich zum Verwundern vieler jedoch gerade die umsatzstarken DeFi-Projekte wie Hyperliquid, Aave und Jupiter. Der Grund: Aufgrund des regulatorischen Paradigmenwechsels bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC hoffen Investoren auf Dividendenausschüttungen. Doch auch die Ankündigung von Token-Rückkaufprogrammen mit den vereinnahmten Transaktionsgebühren heizt die Spekulation an.

Alle wichtigen Infos gibt es hier: DeFi-Boom: Diese Krypto-Projekte könnten dank Buyback nun profitieren