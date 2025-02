Real World Assets: So profitierst du vom Tokenisierungsboom

In diesem Artikel erfährst du: Warum BlackRock und Co. so überzeugt sind von der Tokenisierung

Wie Ethena von der Stablecoin-Adoption profitiert

Weshalb Ondo so kritisch beäugt wird

Warum Mantra so gehypt wird

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rührte BlackRock-CEO Larry Fink einmal mehr die Werbetrommel für die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und forderte dessen schnellstmögliche Umsetzung. Der Real-World-Asset-Markt soll insbesondere in dem regulatorischen Umfeld der Trump-Administration an Fahrt gewinnen. Das Oracle Chainlink gilt neben den generalistischen Layer-1-Coins von Ethereum und Solana als größter Profiteur. Doch kleinere, spezialisierte Projekte spekulieren noch wesentlich stärker auf die “Blockchainisierung” traditioneller Anlageklassen – und könnten dementsprechend profitieren.

