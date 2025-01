In diesem Artikel erfährst du: Alles über DeepSeek

Warum wegen der KI die Kurse abstürzen

Was die Geschichte bullish für Krypto machen könnte

Panik am Aktien- und Kryptomarkt. Der Grund: eine neue und revolutionäre KI aus China. Mit wenigen Millionen US-Dollar von einem Start-up produziert, aber angeblich besser als alle milliardenteuren US-Modelle. Und damit steht die Frage im Raum: Sind die gigantischen US-Konzerne, Nvidia, Meta und Co., vollkommen überbewertet? Der Nasdaq stürzt in der Folge ab. Und der Kryptomarkt – wie das fast immer ist – noch heftiger, mit Verlusten zwischen 5 und 20 Prozent. Und das ist wohl erst der Anfang der Entwicklung. Alle Hintergründe.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden